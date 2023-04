Lyt til artiklen

Wagner-afhopperen Andrej Medvedev fortæller nu, hvad der egentlig skete, da han i sidste uge blev anholdt i Sverige.

Det gør han til Expressen.

Medvedev flygtede fra Rusland til Norge, hvor han har søgt om asyl, men i sidste uge blev han så anholdt i Sverige.

»Det var påske og helligdage, og alle rejste til forskellige byer for at slappe af. Mange nordmænd havde fortalt mig, at de plejede at rejse til Sverige, og at der er en åben grænse mellem de to lande. Jeg besluttede at tage til Stockholm for at gå rundt og måske shoppe lidt,« siger han til Expressen.

Wagner-afhopperen, Andrej Medvedev, fortæller nu for første gang om den anholdelse, han var udsat for i sidste uge i Sverige. Foto: JANIS LAIZANS Vis mere Wagner-afhopperen, Andrej Medvedev, fortæller nu for første gang om den anholdelse, han var udsat for i sidste uge i Sverige. Foto: JANIS LAIZANS

Han nåede dog ikke at shoppe, da han blev anholdt af svensk politi. Han var i landet ulovligt, da han ikke har nogen opholdstilladelse.

»Det er fuldstændig uforståeligt. Jeg forstår ikke hvorfor. Der var nogle 'hændelser'. Jeg kan ikke lide, hvordan svensk politi opførte sig,« siger Medvedev.

Hans advokat, Brynjulf ​​Risnes, bekræfter, at Medvedev var utilfreds med forholdene i den svenske varetægt.

»Han troede, at han kunne tage til Sverige. Det har asylansøgere desværre ikke mulighed for. Han er ked af denne misforståelse og håber, at han snart bliver overført til Norge,« sagde han til Dagbladet dagen efter anholdelsen.

Den tidligere Wagner-soldat blev verdenskendt, da han i januar flygtede fra Rusland. Han fortæller selv, at han havde grænsevagter og vrede hunde i hælene under flugten.

Han har tidligere fortalt, hvordan han blandt andet har set henrettelser af desertører i Wagner-gruppen. Men nu vil han ikke længere tale om fortiden i Ukraine.

»Jeg ønsker ikke at kommentere det, fordi min situation stadig er uklar. Jeg ved ikke, om jeg får asyl eller ej. Hvis jeg taler om det, og de udleverer mig til Rusland, bliver jeg slået ihjel,« siger han.

Til Expressen gør han klart, at han nu håber på at starte forfra med et job og et stille og roligt liv i Norge.

Svensk politi har ikke ønsket at kommentere Medvedevs version af sidste uges anholdelse