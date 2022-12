Lyt til artiklen

Den britisk-amerikanske internetpersonlighed Andrew Tate er tilbageholdt af rumænsk politi.

Det bekræftede rumænsk politi torsdag aften. Andrew Tate er sammen med sin bror, Tristan Tate, mistænkt for blandt andet voldtægt og menneskesmugling.

Tidligere på ugen havde Andrew Tate en kontrovers med den svenske klimaforkæmper Greta Thunberg, hvor han skrev til hende, at han havde 33 biler, der udledte store mængder CO₂. Her svarede Greta Thunberg, at han skulle få sig et liv.

Til det kom Andrew Tate med et længere svar i en video på Twitter. Og det er muligvis den video, der kan have sat det rumænske politi på sporet af Andrew Tate.

Andrew Tate. (Foto: Scanpix) Foto: PLANET PHOTOS Vis mere Andrew Tate. (Foto: Scanpix) Foto: PLANET PHOTOS

For i løbet af videoen får han leveret en pizzabakke, hvor der er rumænsk skrift på.

Og det har Greta Thunberg på.

»Det er, hvad der sker, når du ikke genbruger dine pizzabakker,« skriver Greta Thunberg på Twitter.

Ifølge det rumænske medie Gandul har det rumænske politiet ventet på, at Tate-brødrene skulle opholde sig i landet igen.

Hvorvidt videoen med pizzabakken har været medvirkende til, at man har kunnet anholde brødrene, er ikke bekræftet af det rumænske politi.

Brødrene har i længere tid boet i Rumænien og har været under efterforskning siden april. Politiet i Rumænien ransagede i april hjemmet efter oplysninger om, at en kvinde opholdt sig der mod hendes vilje.

Andrew Tate har tidligere udtalt, at kvinder er delvist selvforskyldt i voldtægt, og at de tilhører mænd.

Andrew Tate er tidligere kickbokser og kendt fra reality-tv. Han er stor på det sociale medie TikTok. Her er videoer af ham blevet vist 11,6 milliarder gange ifølge The Guardian.