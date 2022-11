Lyt til artiklen

Lige nu ser det ud til, at trafikken på sociale medier i Tyrkiet er faldende.

Det sker efter en stor eksplosion fandt sted i Istandbuls travle handelsgade Istiklal tæt på Taksim pladsen omkring 16.20 lokal tid.

Indtil videre har seks personer mistet livet og 53 personer meldes såret.

Straks efter eksplosionen florerede der videoer og billeder fra ulykkesstedet på sociale medier som Twitter og Instagram.

Redningspersonale i fuld gang på stedet med at tilse de sårede. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Redningspersonale i fuld gang på stedet med at tilse de sårede. Foto: Ritzau Scanpix

Men det ser ud til, at de tyrkiske myndigheder nu forsøger at styre folks adgang til sociale medier i landet.

Det skriver netmediet NetBlocks, der overvåger trafik på internettet.

Ifølge mediet har flere internetudbydere begrænset adgangen fra deres kunder til sociale medier.

Det sker efter Tyrkiets Radio og tv råd kaldet RTUK har indført et forbud mod søgninger på ordet eksplosioner.

Confirmed: Live network data show that social media platforms Twitter, Instagram, YouTube and Facebook have been restricted in #Turkey after a deadly explosion in #Taksim, Istanbul; authorities issued a broadcast ban following the incident





Forbuddet går udover Twitter, Instagram, Facebook, YouTube og nogle Telegram kanaler, viser live data fra NetBlocks.

Det er blandt andet Türk Telecom, der er en af landets største internetudbydere, der har lukket ned for adgangen til de populære medier.

53 mennesker er blevet såret, og 6 har mistet livet, oplyser guvernøren i den tyrkiske millionby.

Årsagen til eksplosionen kendes fortsat ikke, men flere beskeder på sociale medier tyder på, at der er tale om et selvmordsangreb. Det er dog ikke blevet bekræftet fra officiel side af.