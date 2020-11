Terrortruslen i Storbritannien er blevet opgraderet til 'alvorlig', skriver avisen The Guardian.

Det er en advarsel om, at et angreb er 'højst sandsynlig', rapporterer Sky News.

Opgraderingen fra en 'substantiel' til en 'alvorlig' trussel kommer efter et islamisk angreb i den østrigske hovedstad, Wien, mandag aften, samt flere angreb i Frankrig i oktober i år, bl.a. på den franske skolelærer Samuel Paty.

Ved angrebet i Wien mistede fire mennesker livet, og 22 blev såret.

Når terrortrussel opgraderes til 'alvorlig', betyder det, at et terrorangreb kan være lige om hjørnet.

Den britiske befolkning rådes dog til ikke at gå i panik, men at være årvågne og melde det til politiet, hvis de oplever noget mistænksomt.

Storbritannien er i de senere år blevet ramt af en række terrorangreb, alt lige fra knivangreb til bombeangreb.