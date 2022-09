Lyt til artiklen

For en måned siden blev adskillige kasser med hemmeligstemplede dokumenter fundet i Donald Trumps hjem.

Fundene blev beslaglagt af FBI, og indholdet af dokumenterne blev kaldt »meget alvorlige.«

Derfor efterforskes den tidligere amerikanske præsident Trump nu for spionage.

Men bedst som man troede, sagen var under kontrol, er der nu nyt.

Foto stillet til rådighed af det amerikanske justitsministerium, der angiveligt viser eksempler på nogle af de dokumenter, som FBI fandt tilbage under ransagningen Trumps hjem i Palm Beach, Florida, USA. Foto: DEPARTMENT OF JUSTICE HANDOUT Vis mere Foto stillet til rådighed af det amerikanske justitsministerium, der angiveligt viser eksempler på nogle af de dokumenter, som FBI fandt tilbage under ransagningen Trumps hjem i Palm Beach, Florida, USA. Foto: DEPARTMENT OF JUSTICE HANDOUT

For det viser sig, at der er mulighed for, at Trump endnu ikke har afleveret alle dokumenterne. Sådan lyder udmeldingen fra anklagemyndigheden ifølge Reuters.

Og hvis det er tilfældet, kalder anklagemyndigheden det for en »national sikkerhedsrisiko, som skal efterforskes.«

Det var den 8. august, at FBI ransagede Trumps private bolig. Det skete på baggrund af en mistanke om, at Trump ulovligt havde fjernet klassificerede dokumenter, da han forlod Det Hvide Hus i januar sidste år.

I alt tog FBI 33 kasser med.

Når en amerikansk præsident forlader embedet, skal man ifølge loven overdrage alle dokumenter og e-mails til USAs nationale arkiv.

Justitsministeriet er nu ved at undersøge, om Trump brød loven, da han tog dokumenter med sig. Trump hævder, at han havde ophævet klassificeringen af dokumenterne, hvilket vil sige at de ikke var hemmeligstemplede mere, og at han dermed ikke brød loven.

Her er en oversigt over nogle af de beslaglagte dokumenter: