Kampen mod Houthi-oprørerne i Yemen har nu kostet to amerikanske soldater livet.

Det meddeler US Central Command, ifølge BBC.

De to soldater fra den amerikanske specialenhed, Navy Seals, har været forsvundet siden 11. januar.

Her var de på vej om bord på et skib i Adenbugten ud for den somaliske kyst for at beslaglægge iransk fremstillede våben, men de voldsomme bølger sendte den ene soldat i vandet.

Det var dette skib, som de to afdøde amerikanske soldater, forsøgte at komme ombord på. Foto: US Central Command. Vis mere Det var dette skib, som de to afdøde amerikanske soldater, forsøgte at komme ombord på. Foto: US Central Command.

Og her siger deres protokol, at hvis en soldat bliver sat tilbage, skal den næste følge efter dem.

Derfor sprang soldaten bag ham hurtigt i vandet i forsøg på at redde sin kammerat.

General Michael Erik Kurilla, der er chef for Central Command, siger:

»Vi sørger over tabet af vores to Navy Seals-soldater. Vi vil for evigt ære deres ofre og eksempel.«

Nathan Gage Ingram mistede livet som 27-årig i en Navy Seals-aktion. Foto: U.s. Navy/UPI/Ritzau Scanpix Vis mere Nathan Gage Ingram mistede livet som 27-årig i en Navy Seals-aktion. Foto: U.s. Navy/UPI/Ritzau Scanpix

Luft- og flådeenheder fra USA, Japan og Spanien brugte 10 dage på at afsøge et område på mere end 54.000 kvadratkilometer for at finde de to kommandosoldater.

Den amerikanske forsvarsminister. Lloyd Austin, skriver på X:

»Vores hjerter er hos familierne til de to modige Navy Seals. Hele afdelingen er forenet i sorg i dag. Vi er taknemmelige for alle dem, der arbejdede utrætteligt for at forsøge at finde og redde dem.«

Houthierne er en væbnet gruppe fra en undersekt af Yemens shiamuslimske mindretal.

Christopher J. Chambers var 37 år, da han mistede livet under aktionen. Han havde været i Navy Seals siden 2014. Foto: U.s. Navy/UPI/Ritzau Scanpix Vis mere Christopher J. Chambers var 37 år, da han mistede livet under aktionen. Han havde været i Navy Seals siden 2014. Foto: U.s. Navy/UPI/Ritzau Scanpix

Bevægelsen erklærer sig selv som en del af den iransk-ledede modstand mod Israel, USA og Vesten sammen med Hamas og Hizbollah.

Det er netop som støtte til Hamas i Gaza, at houthierne har udført deres angreb i Det Røde Hav.