Meningsmålinger spår et tæt opgør mellem præsident Emmanuel Macron og højrenationalisten Marine Le Pen inden den afgørende runde af præsidentvalget søndag.

Onsdag aften mødtes de to for første og eneste gang under valgkampen til en tv-debat, og den blev både beskidt og personlig.

Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i hvert fald.

»Inden debatten talte folk om, at den kunne blive kedelig. Men den blev alt andet end kedelig. Det blev en ret voldsom og personlig boksekamp med stød fra begge partere,« fortæller han.

Det var forskellige emner som EU, Rusland, energi, atomkraft og islam, der var på aftenens program. Men særligt ét emne ville Emmanuel Macron gerne fokusere på:

»Flere gange var det Macrons modsvar at tale om Le Pen som Ruslands tjener og Putins gode ven,« siger Illeborg og fortsætter:

»Men hvis Macron havde håbet på at afgøre valget i aften, så fik han det ikke, som han ville have det.«

Ifølge korrespondenten var debatten nemlig en relativ lige dyst. Dette i modsætning til duellen tilbage i 2017, hvor Le Pen klarede sig »skidt.«

»Le Pen har selv været ude og sige, at hun klarede sig skidt dengang. Men min vurdering er, at hun klarede sig glimrende i dag. Hun fik i hvert fald de pointer igennem, som hun gerne ville – at hun er den rigtige franskmands politiker,« fortæller Jakob Illeborg.

I opinionsmålingerne har Macron som siddende præsident stadig en klar føring over sin udfordrer Marine Le Pen fra højrefløjen.

En interaktiv Toluna-måling for Challenges viser onsdag, at Macron har 54,5 procent af vælgerne bag sig, mens Le Pen har 45,5 procent. Hos opinionsinstituttet Ifop står præsidenten med en føring på 56 procent mod 44 procent til Le Pen.

Jakob Illeborg tror da også, at Macron fortsat er favoritten.

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, dækker det franske valg.

»Men Le Pen er stadig i kampen. Min vurdering er, at der ikke er nogen afgørelse endnu. Marine Le Pen kan stadig overraske og for mig tyder det på en meget hektisk slutspurt, der kan ende i hvad som helst,« siger han.