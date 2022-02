»Ja, selvfølgelig kvalte jeg hende (...) Jeg skammer mig ikke over, hvad jeg har gjort.«

Sådan lød det ifølge Daily Mail tilbage i 2016, da Muhammad Waseen erkendte mordet på sin egen søster – den pakistanske stjerne Qandeel Baloch.

En sag der udløste ramaskrig og tre måneder senere medførte lovændringer i forbindelse med æresdrab.

Men nu – tre år efter Muhammad Waseen blev dømt – har en appeldomstol i Pakistan valgt at løslade ham, skriver CNN.

26-årige Qandeel Baloch på den røde løber i 2016. Foto: STR Vis mere 26-årige Qandeel Baloch på den røde løber i 2016. Foto: STR

Det bekræftede Waseem Balochs advokat Sardar Mehmood tirsdag til CNN. Retskendelsen er endnu ikke offentliggjort.

Og det forarger flere steder. Blandt andet hos de aktivister, der kæmper for kvinderettigheder i landet.

En af dem advokat og aktivist Nighat Dad, der på bagkant af løsladelsen på Twitter skriver, at hun er »chokeret og målløs.«

Det samme er forfatteren Sanam Maher, der desuden står bag en bog om den dræbte kvinde: 'A woman like her: The short life of Qandeel Baloch'.

»Efter dagens dom kan vi spørge, hvem der dræbte hende? Ingen, ser det ud til. Når vi accepterer det svar, er vi alle medskyldige i forbrydelsen at undlade at beskytte kvinder,« udtrykte hun efter sigende på sin Instagram.

Årsagen til løsladelsen skal findes i, at lovgivningen på området var anderledes, dengang drabet fandt sted.

Dengang tillod pakistansk lovgivning, at gerningsmænd til såkaldte 'æresmord' kunne gå fri, hvis det blev benådet af ofrets familie.

Den kun 26-årige Qandeel Baloch beskrev sig selv som en 'moderne feminist' og var kendt som 'pakistansk Kim Kardashian'. Med 43.000 følgere på Twitter og 700.000 på Facebook, var hun en national stjerne på de sociale medier.

I Waseem Balochs tilståelsesvideo udtaler han ifølge CNN blandt andet, at søsterens billeder og videoer var »for meget for ham.«

Og i forlængelse heraf, at »piger er født til at blive hjemme og følge traditioner. Det har min søster aldrig gjort.«