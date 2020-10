Efter nul nye smittetilfælde kan Melbournes 4,9 millioner indbyggere snart se frem til at opleve frihed igen.

En streng nedlukning af den australske delstat Victoria vil fra midnat onsdag blive ophævet.

Det fortæller en tydeligt berørt Daniel Andrews, der er premierminister i Victoria, på et pressemøde mandag eftermiddag lokal tid.

- Jeg er meget glad for at kunne meddele, at fra tirsdag klokken 23.59 vil detailhandlen åbne igen. Også restauranter, hoteller, caféer og barer vil genåbne, siger han til journalister.

Onsdag er det 87 dage siden, at delstaten Victoria, hvor storbyen Melbourne ligger, blev lukket ned 2. august.

Fra midnat onsdag er det ikke længere nødvendigt for Melbournes 4,9 millioner indbyggere at have en særlig god grund til at forlade hjemmet. Dog vil en rejsebegrænsning på 25 kilometer fra hjemmet forblive på plads indtil 8. november.

Nyheden fra Daniel Andrews kommer, efter at der mandag blev bekræftet nul nye tilfælde af coronavirus i Victoria for første gang siden 9. juni.

/ritzau/dpa