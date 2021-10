Under tv-optagelser til et BBC-program tilbage i 2013 gik det helt galt.

Det gik så galt, at programmets vært, Jem Stansfield, efter eget udsagn i dag stadig lider under både fysiske og psykiske skader, som han pådrog sig mens de filmede programmet 'Bang Goes The Theory'. En episode, som du kan se i toppen af artiklen.

Det endte med, at han sagsøgte BBC for omkring 31 millioner kroner tilbage i april og sagen røg for Højesteret i England, og fredag faldt der endelig dom i sagen.

Det skriver Daily Mail.

Opfinderen og tv-værten Jem Stansfield står nu til at modtage 14 millioner kroner i erstatning. Dommeren lagde især vægt på, at det var 'forbløffende', at BBC var blevet advaret om farerne, men lod eksperimentet fortsætte.

Ulykken, som sagen drejer sig om, fandt sted for otte år siden, da holdet bag 'Bang Goes The Theory' ville simulere et sammenstød mellem en lygtepæl og en vogn.

Her blev Jem Stansfield i den forbindelse spændt fast til en specialbygget vogn og blev sendt afsted i høj hastighed mod en lygtepæl for at simulere en kollision.

En video fra forsøget viser, at værten ved sammenstødet får kastet sit hoved frem, og i sekunderne efter tager han sig til ansigtet.

I en efterfølgende speak bemærker han, at han føler smerter. Og de smerter lider han stadig under i dag – piskesmæld, konstant svimmelhed, hjerneskader og ar på sjælen.

»Jeg har fundet ud af, at sagsøgeren fik forårsaget skade på sin hjerne, rygsøjle og audio-vestibulære system i kollisionstesten,« sagde Højesteretsdommer Amanda Yip i sin afgørelse.

»Selvom ingen af ​​de fysiske skader var særlig alvorlige, har den kombinerede effekt sammen med en psykiatrisk reaktion forårsaget en konstellation af symptomer og problemer, der har forårsaget en betydelig forringelse af ansøgerens funktion.«

En talsmand fra BBC sagde følgende efter domskendelsen:

»Vi tager sundhed og velvære for alle, der arbejder for BBC, yderst seriøst. Vi holder konstant sikkerhedsforanstaltninger under opsyn, og vi foretog justeringer efter hændelsen i 2013.«

»Vi anerkender domstolens dom i denne komplekse sag og ønsker hr. Stansfield det bedste for fremtiden.«

Helt præcist får Jem Stansfield 14.064.240 kroner i erstatning.