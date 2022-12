Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da han blev fundet død i en papkasse i Philadelphia for 65 år siden, bar hans nøgne krop tydelige mærker efter slag.

Sidenhen fik den afdøde dreng, der blev vurderet til at være i alderen fire til seks år, kaldenavnene 'Drengen i papkassen' og 'Amerikas ukendte barn'.

Ingen vidste nemlig, hvem han var, og der var ingen, som meldte ham savnet til politiet.

Men ved brug af ny dna-teknologi har politiet torsdag offentliggjort, at Drengen i papkassen i virkeligheden var den fireårige Joseph Augustus Zarelli

Det skriver CNN.

Politiet nåede frem til drengens sande identitet gennem detektivarbejde og med hjælp fra genetiske slægtsforskere.

»I 65 år har historien om Amerikas ukendte barn hjemsøgt vores samfund, Philadelphias politi, vores nation og verden,« fortalte Philadelphias politikommissær Danielle Outlaw torsdag på en pressekonference.

Her brugte hun også lejligheden til at rose alle de politibetjente, der i generationer havde arbejdet med sagen, selvom flere af dem nu er døde.

»På trods af det faktum, at Joseph Augustus Zarellis liv blev taget fra ham, vil han nu aldrig blive glemt,« afsluttede politikommissæren.

Selvom der er gået 65 år, og gerningsmanden formentligt ikke er iblandt os længere, har politiet i Philadelphia en teori om, hvem der slog lille Joseph Augustus Zarelli ihjel. Men den holder de for dem selv.

»Vi har en mistanke om, hvem der kan stå bag. Men det vil være uansvarligt af mig at fortælle, hvem de mistænke er, da sagen fortsat er aktiv og der stadigvæk er en igangværende efterforskning,« fortæller Kaptejn Jason Smith fra politiet i Philadelphias drabsenhed.

»Men vi kommer nok ikke til at lave nogen anholdelser«

Nu håber flere embedsmænd og myndighedspersoner, at den teknologi, der gjorde det muligt at identificere Joseph Augustus Zarelli, kan medvirke til at flere uopklarede sager opklares.