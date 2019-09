Resterne af et par gamle støvler med knogler i og en gammel riffel.

Det blev forleden fundet i en skov ved den norske by Mandal - og de opsigtsvækkende fund kan være med til at løse gåden om, hvad der skete med den 18-årige Arne Odd Torgersen, der helt tilbage i 1955 forsvandt ud i det blå.

Det skriver flere norske medier - blandt andre Dagbladet og Lindesnes Avis.

Politiet er i disse dage i gang med at undersøge både knogleresterne, støvlerne og riflen, og man er blandt andet ved at undersøge, om de kan stamme fra Arne Odd Torgersen, som blev meldt savnet for 64 år siden.

»Det kan være rester efter ham, men foreløbigt holder vi alle muligheder åbne,« fortæller Anne M. Ruud fra politiet i Lindesnes til Lindesnes Avis.

I samme område blev der nemlig for fire måneder siden fundet et kranie, som man mente kunne stamme fra 1600-tallet.

Nu vil man undersøge, om kraniet og de nye knogler er lige gamle, men efter alt at dømme er de nyfundne knogler af nyere dato.

»Eftersom knoglerne blev fundet indeni gummistøvlerne, er de ikke fra 1600-tallet, siger politibetjent og kriminaltekniker Ørjan Stokke ifølge Dagbladet til Lindesnes Avis.

Man håber, at de nye fund kan være med til at løse gåden om, hvad der skete med den blot 18-årige Arne Odd Torgersen.

Han blev sidst set i januar 1955, hvor han forsvandt fra sit hjem i Holum i det sydlige Norge dagen før, han skulle i retten vedrørende et indbrud.

Den aften, han forsvandt, hørte flere personer ifølge Dagbladet skud i byen.

Siden så man ikke mere til den unge mand.