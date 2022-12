Lyt til artiklen

Roberto José Carmona, kendt i Argentina som 'den menneskelige hyæne', stak af fra seks fængselsvagter tirsdag.

Netop som argentinerne fejrede den vigtige sejr over Kroation tirsdag, stak en af landets mest berygtede mordere af.

Selvom friheden var kort for livstidsfangen, nåede han at sprede død og ødelæggelse på sin vej.

For den aldrende morder er nu skyld i, at en taxachauffør døde og to biler forulykkede i Cordoba, inden han igen blev fanget igen.

I 36 år har Roberto José Carmona afsonet en livstidsdom, som han fik i 80erne, i flere forskellige argentinske fængsler.

Senest har han afsonet i et fængsel i den nordlige del af landet i Chaco regionen. I 2017 fik han lov til at få to årlige overvågede udgangsture fra fængslet.

Som så mange gange tidligere blev han fragtet til hustruens hus i Córdoba, der ligger i naboprovinsen, af seks vagter.

Men under fodboldkampen var de seks vagter uopmærksomme.

Her ses José Carmona, efter han forladt den forulykkede taxi. Chaufføren døde af sine kvæstelser.

Det skriver de argentinske medier La Nacion og La Voz.

Det lykkedes den berygtede morder at stikke af fra konens hus og kapre en taxi. Her truede han chaufføren til at køre afsted, men noget gik galt i bilen.

På overvågningskameraer kan man se, at den gule taxi pludselig drejer skarpt ind i flere elmaster, inden den stopper med et ordentligt brag.

Ifølge politiet i Córdoba var det Roberto José Carmona, der fik chaufføren til at køre galt.

Kort tid efter stjal han en ny bil, der senere blev fundet forulykket.

Flugten fik det lokale politi til at iværksætte en større eftersøgning. Efter nogle timer fandt de frem til livstidsfangen i en menneskemængde, der fejrede Argentinas sejr over Kroatien.

Vice News skriver, at fangeflugten skabte rædsel i Argentina i starten af ugen, da mange stadigvæk kan huske Roberto José Carmonas tidligere forbrydelser.

I 1979 i en alder af 16 år startede han ifølge La Voz den kriminelle løbebane med røverier, kidnapning og narkokriminalitet. Her afsonede han flere år i fængsel indtil starten af 80erne.

I 1986 blev han landskendt for et bestialsk drab på en 16-årig pige ved navn Gabriela Ceppi.

Han kidnappede hende og holdt hende fanget i flere dage, hvor han voldtog og udsatte hende for tortur, inden han til sidst skød hende.

På det tidspunkt var Roberto José Carmona 23 år.

Politiet kom på sporet af ham, men de kunne ikke finde pigens lig. Det var først, da han tilstod drabet overfor politiet, at han fortalte, hvor hun hun lå gemt.

Dengang blev han idømt en af de længste fængselsstraffe i Argentinas historie. Den blev forlænget af to omgange, da han først i 1994 dræbte en medfange og igen i 1997 dræbte en anden fange.

Ifølge de sydamerikanske medier er der uddelt kritik af, at han havde fået udgang fra fængslet. Ligeledes skulle det lokale politi heller ikke være blevet orienteret om, at han befandt sig i Córdoba.

La Nacion skriver, at de seks fængselsbetjente nu er blevet anholdt.