Næsten 35 år skulle der gå, før et brutalt drabsmysterium nu endelig er blevet løst.

Det var nogle jægere, der den 9. oktober tilbage i 1983 fandt det blodige lig af den amerikanske mand Timothy Coggins ved en mark nær den lille by Sunny Side i delstaten Georgia. Det skriver CNN.

Den unge mand, der blot blev 23 år, var blevet stukket med kniv mere end 30 gange, begge hans lunger var punkterede, og hans kønsorganer var blevet skamferet. Derudover viste undersøgelserne fra gerningsstedet også, at han var blevet bundet fast efter en bil og trukket op og ned ad en markvej.

På trods af de brutale omstændigheder valgte politiet at lukke efterforskningen af sagen efter blot få uger.



I mere end tre årtier gik gerningsmændene dermed frit rundt - indtil sheriffen Darrell Dix og Georgia Bureau of Investigation genåbnede sagen tilbage i julen 2016. Han advarede gerningsmændene om, at han 'ville komme efter dem', og i oktober sidste år levede han op til sit løfte.

I alt blev fem personer anholdt i sagen: Frankie Gebhardt, Bill Moore, Frankie Gebhardts søster, Sandra Bunn, Frankie Gebhardts nevø, Lamar Bunn, og Gregory Huffman.

Frankie Gebhardt og Bill Moore blev tiltalt for selve drabet, mens de tre andre blev tiltalt for at have hindret politiets efterforskning af sagen.



Under retssagen kom det ifølge CNN frem, at drabet var racistisk motiveret, idet gerningsmændene begik drabet, fordi de mente, at Tomothy Coggins var blevet 'for tæt' med en hvid kvinde, som samtidig var i et forhold med Frankie Gebhardt.

I retten fortalte flere vidner, at Frankie Gebhardt var rasende, ligesom flere forklarede, at han og Bill Moore havde pralet med at have dræbt Timothy Coggins, som de ifølge CNN ikke omtalte ved navn, men i stedet kaldte 'den neger'.

I juni blev Frankie Gebhardt idømt livstid for drabet, og torsdag i sidste uge erkendte Bill Moore sig skyldig i drabet mod at få en mildere straf.

'Vi græd i 35 år'

Til CNN fortæller Timothy Coggins ældste søster, Peggy Richards, at hun er lettet over, at der nu er sat punktum i sagen, men at hun samtidig er trist over, at hendes forældre ikke levede længe nok til at se det ske.

»Vi græd, vi græd, vi græd, vi græd i 35 år, men nu - nu er vi her. Vi er her nu,« sagde hun torsdag foran retsbygningen.

Retssagen mod de tre andre personer, der er tiltalt i sagen, begynder senere på året.