»Jeg har opgivet kampen. Efter 32 år her føler jeg mig meget trist over at forlade stedet.«

Sådan lyder det fra italienske mand Mauro Morandi, der i 32 år har boet alene på øen Budelli, som han ved et tilfælde kom forbi.

Det skriver The Guardian.

Årsagen til, at han nu forlader øen, skyldes blandt andet pres fra flere sider, da flere de seneste år har truet ham med udsættelse.

Den i dag 81-årige mand kom tilfældigvis forbi øen – der ligger ved Sardinien og er kendt for sin strand med pink sand – tilbage i 1989, da hans katamaran brød sammen, mens han var på vej mod Stillehavet.

På øen fandt han ud af, at den person, der holdt orden og passede på den, var ved at gå på pension.

Mauro Morandi besluttede derfor for at opgive sin egen rejse for i stedet at blive og overtage rollen som en form for 'forpagter' for øen, der blot har et areal på 1,6 kvadratkilometer.

Siden dengang har den ældre mand, der er kendt som 'Italiens Robinson Crusoe', boet alene på øen, hvor han blandt andet har ryddet gangstier, holdt strandene rene og undervist turister om stedets økosystem – men nu er det ved at være slut.

I slutningen af denne måned forlader han stedet, efter myndighederne i nationalparken La Maddalena, som har overtaget bestyrelsen af øen, har truet med at smide ham ud, skriver The Guardian.

De ønsker i stedet at omdanne øen til et sted for miljømæssig uddannelse.

Mauro Morandi flytter derfor nu til en lille lejlighed på en ø i nærheden:

»Jeg kommer til at bo i udkanten af hovedbyen, så jeg vil tage derind for at handle, og resten af tiden holde mig for mig selv. Mit liv vil ikke ændre sig for meget. Jeg vil stadig kunne se havet,« forklarer han ifølge The Guardian.