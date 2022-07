Lyt til artiklen

Italiensk politi har ledt efter ham siden 1994.

Men nu er den næstmest eftersøgte mand i Italien ankommet til Rom.

Rocco Morabito, der er en af verdens mest magtfulde narkohandlere, er blevet udleveret til Rom fra Brasilien.

Det skriver The Guardian, som også beretter, at Rocco Morabito skal afsone 30 års fængsel.

Rocco Morabito i 2018. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rocco Morabito i 2018. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Italiensk politi beskriver 55-årig Rocco Morabito som en af verdens førende narkohandlere.

Og derfor har de italienske myndigheder også været yderst interesseret i at få ham bag tremmer i hjemlandet.

Rocco Morabito blev fanget i 2017 i Uruguay – men en udlevering til Italien, kom de ikke til.

Inden han blev fanget, boede han i en luksusvilla, hvor han var udstyret med brasiliansk pas, våben, 13 mobiltelefoner, kontanter og en Mercedes coupé.

Men efter to år i et uruguaysk fængsel flygtede Rocco Morabito og var på fri fod i flere år.

Men fælden klappede for alvor for godt et år siden.

I en fælles operation med italienske og amerikanske efterforskere blev Rocco Morabito anholdt i maj 2021.

Forskellige billeder viser Rocco Morabito som ung og som gammel. Foto: Carabinieri Police/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Forskellige billeder viser Rocco Morabito som ung og som gammel. Foto: Carabinieri Police/EPA/Ritzau Scanpix

Anklageren i sagen har udtalt, at Rocco Morabito spillede en stor rolle i narkosmuglingen fra Sydamerika og Milano.

Udover handel med narkotika er Rocco Morabito også blevet dømt for mafiasammensværgelse.

Nu skal den næstmest eftersøgte mafioso bag tremmer. Men hvem er den mest eftersøgte i Italien?

Nummer et på listen er Matteo Messina Denaro, som har været på flugt siden 1993.

Han anses stadig for at have topmagten i Cosa Nostra på Sicilien, hvor han driver sin sicilianske mafia.

Der findes ingen nutidige billeder af Matteo Messina Denaro.