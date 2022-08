Lyt til artiklen

Nu kommer natklubejerne og de, som tjener på turisterne i Bangkok, til at mærke konsekvenserne af den dødsbrand på natklubben Mountain B, som kostede 19 mennesker livet i Chon Buri-provinsen natten til fredag 5. august.

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) vil blandt andet gøre sikkerheden bedre i gaden Khao San Road. Den ligger, fyldt op med underholdningsbarer, centralt i Bangkok.

Viceguvernøren for Bangkok, Tavida Kamolvej, siger tirsdag, at det sker for at højne sikkerhedsstandarden over hele den thailandske hovedstad. Det skriver Bangkok Post.

BMA har allerede beordret en anden restaurant lukket på gaden Khao San Road. Den skal være lukket, indtil den kan bevise sin strukturelle sikkerhed, siger hun.

En mand spadserer på Khao San Road, der var næsten mennesketom under coronapandemien.

11 andre restauranter er blevet suspenderet, fordi de ikke opfyldte hygiejnestandarden.

Det hele sker, netop som ejeren af brandfælden Mountain B meldte sig selv til politiet. Somyos Panprasong meldte sig til politiet i tirsdags, efter at politiet havde udstedt en arrestordre på ham.

Den 55-årige Somyos Panprasong havde selskab af advokaten Jakrit Jindarat, da han meldte sig på politistationen i Sattahip klokken 10 om formiddagen tirsdag.

Han bliver sigtet for hensynsløshed, for at forårsage død og andre skader og for at holde en underholdningssted åbent uden tilladelse.

Redningsarbejdere inde i natklubben Mountain B efter branden i Sattahip-distriktet i Thailands Chonburi-provins.

Han nægter alle sigtelser, men Somyos Panprasong bliver dog tilbageholdt af ppolitiet

Retten i Pattaya udstedte mandag en arrestordre på Somyos Panprasong. Det gjorde de, efter det blev fastslået, at han var den egentlige ejer af baren Mountain B.

Baren blev ellers drevet af hans søn, den 27-årige Pongsiri Panprasong.