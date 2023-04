Lyt til artiklen

I atten dage holdt den fireårige piges familie vejret, mens en intens eftersøgning var i gang for at finde hende.

Da forløsningen endelig kom, førte det til endnu flere ubesvarede spørgsmål – men nu er dommen faldet i sagen, der endte med at få global opmærksomhed.

Den opsigtsvækkende og uhyggelige sag tog sin begyndelse om natten den 16. oktober 2021, da den lille pige Cleo Smith forsvandt fra det telt, som hun havde ligget i sammen med sin familie, på en campingplads nær den australske by Carnarvon.

Den nat havde moderen, Ellie Smith, puttet sin fireårige datter og sikret sig, at hendes sovepose lå sikkert på madrassen, så datteren ikke ville komme til at fryse.

Omkring klokken 01.30 vågnede Ellie, da datteren bad om en tår vand.

Derefter lagde pigen sig igen til at sove i det rum i teltet, hvor hun lå med sin lillesøster, Isla, og Ellie Smith tjekkede dem begge, før hun også lagde sig i den side af teltet, hvor hun sov med kæresten Jake Gliddon.

Da moderen vågnede omkring klokken seks den morgen, var der lynet op ind til døtrenes side i teltet – og Cleo var væk.

En massiv eftersøgning blev skudt i gang for at finde den forsvundne pige.

Men minutterne gik og blev til timer som blev til dage. Og dagene blev til uger.

Først 18 dage senere kunne Western Australia Police Force meddele, at man havde gjort et gennembrud, da flere spor havde peget i retning af et aflåst hus i den lille by – ikke langt fra pigens eget hjem.

Efter man trængte ind i huset, fandt man en lille pige sidde låst inde på et værelse – og pigen viste sig at være Cleo.

Der var ingen andre til stede i huset, da politiet fandt den savnede pige, men efterfølgende kunne man oplyse, at man havde anholdt en mand i sagen.

En mand ved navn Terence Kelly, der ingen relation havde til hverken pigen eller hendes familie.

Den seneste tid har retssagen kørt mod den 37-årige mand, der har indrømmet, at han kidnappede den lille pige.

Undervejs er det kommet frem, at manden lider af en alvorlig og kompleks personlighedsforstyrrelse, og at han var påvirket af metamfetamin den aften, han begik forbrydelsen.

Dommeren anerkendte også Terence Kellys turbulente opvækst og hans prænatale eksponering for stoffer og alkohol som en formidlende omstændighed, ligesom det kom frem, at manden havde levet et liv omgivet af vold.

»Jeg accepterer fuldt ud, at din personlighedsforstyrrelse var forårsaget af det miljø, du er opvokset i, og af det afsavn, du har lidt som barn,« lød det ifølge The Guardian fra dommeren.

Personlighedsforstyrrelsen førte tilsyneladende til, at Terence Kelly skabte en 'idealiseret fantasiverden', som beskyttede ham mod den 'deprimerende' virkelige verden.

Hans fantasiverden omfattede blandt andet, at han var glad for Bratz-dukker, ligesom han drømte om at have en lille pige, som han kunne klæde ud og lege sammen med.

Mandens forsvarer fortalte også, at hans klient hver dag havde haft dårlig samvittighed over at have taget pigen fra hendes familie, og at han ikke havde haft til hensigt at gøre hende ondt.

Da dommen onsdag faldt, beskrev dommeren Julie Wager den tiltaltes handlinger som værende yderst alvorlige.

»At blive adskilt (fra sin familie, red.) uden nogen forklaring er foruroligende for et fire-årigt barn,« sagde hun ifølge det australske medie ABC News:

»Men 18 dage uden kontakt eller forklaring, og i flere timer være efterladt helt på egen hånd og uden adgang til omverdenen, vil have været meget traumatisk. I en fire-årigs verden er én dag lang tid. 18 dage er meget, meget, meget lang tid.«

Terence Kelly blev idømt 13 år og seks måneders fængsel for kidnapningen.

Først når han har afsonet 11 år af sin dom, vil han kunne søge om eventuel prøveløsladelse.