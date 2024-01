I 15 år har Josef Fritzl afsonet sin livstidsdom i et højsikkerhedsfængsel for psykisk syge kriminelle, efter at have holdt sin datter i 24 års fangenskab, hvor hun fødte syv børn.

Men snart kan fængslet være fortid. Torsdag skal et panel bestående af tre dommere tage stilling til Josef Fritzls fremtid.

Det skriver flere østrigske medier – herunder ORF.

Retsmødet sker ved landsretten i Krems for lukkede døre, hvor hans advokat, Astrid Wagner, vil kræve ham prøveløsladt.

Baggrunden er, at der i Østrig er mulighed for løsladelse, hvis gerningsmanden ikke længere udgør en fare.

Og det er netop, hvad en psykiatrisk rapport bekræfter. Mere konkret forlyder det nemlig, at Fritzl er fysisk svag og dement og derfor ikke længere er til fare eller udgør en trussel for sine omgivelser.

I første omgang vil der blive taget stilling til, om Josef Fritzl skal overflyttes fra det psykiatriske fængsel til afsoning i et normalt fængsel.

I den forbindelse vil der også blive truffet afgørelse om en reel prøveløsladelse, hvor den 88-årige mand kan komme på et plejehjem.

Torsdag kan Josef Fritzls anmodning om prøveløsladelse afgøres. Foto: Helmut Fohringer/AFP/Ritzau Scanpix

Og udsigten til at komme på plejehjem er »åbenlyst en mulighed,« slår Alois Birklbauer fast. Han er professor i strafferet ved Johannes Kepler Universitetet i Linz.

Først og fremmest forudsætter prøveløsladelsen, at man har afsonet i mindst 15 år, men også at det vil være usandsynligt, at der vil ske flere kriminelle handlinger.

»Disse er ifølge den nye rapport ikke forventelige, så det er helt åbenlyst,« slår han fast og henviser til, at domstolene bestemt burde være villige til at gennemføre loven.

Står det til Fritzls advokat, bør der ikke være nogen tvivl om afgørelsen.

»Min klient har en ret, og det kræver menneskelig værdighed og en ret til at blive behandlet i overensstemmelse hermed. Det er efter min mening kun muligt på et plejehjem og ikke i et fængsel,« fortalte hun tidligere på måneden til ORF.



Hun understreger også, at hun er overbevist om, at hendes klient føler en dybtfølt anger over hans gerninger.

»Jeg er overbevist: Selvfølgelig fortryder han, hvad han gjorde, og frem for alt, hvad han gjorde mod sin familie. Så han fortryder det ikke, fordi han er i fængsel, han fortryder simpelthen, at han faktisk ødelagde det smukke liv, han havde, ved at gøre noget ved sin familie.«

Beslutningen om Josef Fritzls fremtid kan afgøres torsdag, men der kan også gå et par uger, før der kommer en skriftlig afgørelse.

Sagen chokerede hele verden i 2008, hvor det kom frem, at han havde holdt sin egen datter fanget i kælderen. I 24 år blev hun holdt fanget, hvor han fik syv børn med hende. Et af dem døde efter fødslen i 1996.

Det var først, da et af børnene blev syg og havde brug for lægehjælp, at sagen kom frem i lyset.

I 2009 blev Fritzl idømt fængsel på livstid efter at have erkendt alle anklagepunkterne mod ham. Han blev dømt for incest, voldtægt, afpresning, indespærring, slaveri og uagtsomt manddrab.