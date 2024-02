Dansk ekspert afviser ovenpå nyheden om endnu en sanktionspakke mod Rusland, at sanktionerne er nyttesløse.

Men særligt én ting er afgørende, slår han fast.

EU-lederne er onsdag nået til enighed om en ny sanktionspakke over for Rusland, rapporter Reuters.

En dansk ekspert mener imidlertid, at det vigtigste lige nu er at sikre sig, at en stribe huller i de eksisterende sanktioner bliver lukket.

Den nye sanktionspakke, som er EUs 13. mod Rusland, ventes at være rettet mod »omkring 200 individer og entiteter som virksomheder«. Den ventes ikke at indeholde nye sanktioner mod russiske sektorer som olie eller diamanter.

Men hvis man skulle være af den opfattelse, at sanktionerne ikke har nogen effekt på, hvad der foregår Rusland, og at en 13. sanktionspakke på to år er spil for galleriet, så tager man fejl.

Det fortæller Jacob Kaarsbo, som er senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, ovenpå onsdagens udvikling.

»Det har en betydning, og det er ikke spil for galleriet. Men har det nok betydning? Det kan man altid spørge sig selv om,« siger Jacob Kaarsbo til B.T.

Han understreger, at han endnu ikke kender detaljerne i den seneste byge af sanktioner mod Rusland.

Men han peger på, at det »allervigtigste« lige nu er at få sat ind et andet sted.

»Vi skal have lukket hullerne i de eksisterende sanktioner. Det er virkelig et stort problem, og det ville virkelig have en effekt,« understreger Jacob Kaarsbo.

»Vi kan se, at europæiske og amerikanske virksomheder eksporterer eksempelvis elektroniske komponenter til tredjelande, hvorfra de kommer til Rusland.«

»Eksporttal viser et boom i eksport til en stribe lande, eksempelvis Kirgisistan og Kasakhstan, og man har fundet de dele på slagmarken i Ukraine i russisk krigsmateriel så som missiler,« forklarer han.

Jacob Kaarsbo går desuden i rette med de stemmer i debatten, som har hævdet, at sanktionerne ikke har nogen mærkbar effekt på den russiske økonomi, på landets krigsindsats og på den dagligdag, som man oplever blandt almindelige russere.

»Når folk siger, at det ikke nytter noget, så er det noget sludder. Selvfølgelig nytter det, men det skal gøres ordentligt, og det tager tid,« slår Jacob Kaarsbo fast.

En af grundene til, at det ikke har slået igennem økonomisk endnu, er, at Rusland ved hjælp af stor eksport af blandt andet naturgas og olie har haft en stor opsparing – eller krigskasse – at tære på, som han formulerer det.

»Det er faktisk noget, der presser Rusland. Så når journalister i Moskva rapporterer om, at der er masser af vare på hylderne, og at folk er uberørt, så betyder det ikke, at sanktionerne er nytteløse,« siger Jacob Kaarsbo.

»Vi ser bare ikke effekten på hylderne endnu. Det skyldes, at de har haft en stor krigskasse at tære på, men den bliver nødvendigvis mindre og mindre,« understreger Jacob Kaarsbo.

Han understreger, at der fra både amerikansk og europæisk side allerede er stor opmærksomhed på problemerne med at sikre, at vestlige komponenter uden om gældende sanktioner havner i Rusland, hvor de kan blive brugt i den militære indsats mod Ukraine.