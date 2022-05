En russisk luksusyacht til lige over en milliard danske kroner har været sporløst forsvundet siden starten af maj.

Indtil nu.

For efter 12 dages radiotavshed, er yachten pludselig dukket op igen ud for De Canariske Øer, skriver Bloomberg.

Ifølge mediet tilhører Yachten Pacific Ruslands næstrigeste mand efter præsident Vladimir Putin, Leonid Mikhelson – som i øvrigt står på den internationale sanktionsliste, der er blevet indført mod en lang række topfolk i Rusland.

Yachten tilhører Ruslands næstrigeste mand efter præsident Vladimir Putin, Leonid Mikhelson. Her ses Putin og Mikhelson sammen. Foto: Alexey NIKOLSKY

Den 85 meter lange yacht med plads til to helikoptere ombord forsvandt i starten af maj kort efter at have meldt, at det havde kurs mod Bahamas, som er kendt for at hjælpe andre regeringer med at beslaglægge de russiske rigmænds luksusyachter.

Men derfra slukkede skibets sender, som ifølge internationale havretsregler er ulovlig. Det vides ikke, hvad årsagen er.

Derudover vides det heller ikke, om Mikhelson er ombord på yachten, der har plads til 12 gæster og en besætning på 28 mand.

Leonid Mikhelson er den 44. rigeste mand i verden med en formue på 26,5 milliarder dollar – hvilket svarer til 185 milliarder kroner.

Han er topchef for det russiske gasselskab Novatek, hvor han ejer en fjerdedel af aktierne.

Novatek er desuden det største, ikke-statsligt ejede naturgasselskab i Rusland og står for omkring ti procent af Ruslands gas.

USAs sanktioner mod toppen af den russiske elite har tidligere ført til, at russiske yachts blev beslaglagt.

Blandt andet blev en yacht, spottet i en havn på Fiji, beslaglagt til en værdi af to milliarder kroner.