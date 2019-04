Fra en ambassade instruerede Julian Assange angiveligt hackere i, hvordan de skulle videreføre WikiLeaks.

WikiLeaks-stifter Julian Assange havde adskillige hackere på besøg, mens han boede på Ecuadors ambassade i London, Storbritannien.

Det hævder Ecuadors præsident, Lenin Moreno, ifølge nyhedsbureauet AP.

Fra ambassaden instruerede Assange hackerne i, hvordan de skulle føre WikiLeaks videre og også videreformidle information til Assange selv.

Den svenske programmør Ola Bini er en af de hackere, der oftest har besøgt Julian Assange, siger præsidenten.

Ola Bini bor til dagligt i Ecuadors hovedstad, Quito. Han blev tilbageholdt torsdag i sidste uge, blot få timer efter at Ecuador havde meddelt, at man ikke længere vil give Julian Assange politisk asyl.

Svenskeren anklages for at have hacket sig ind i mobiltelefoner og internetkonti, der tilhører både private og regeringen i Ecuador.

/ritzau/