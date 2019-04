Siden Julian Assanges anholdelse i torsdag har Ecuadors offentlige institutioner været ramt af cyberangreb.

I kølvandet på anholdelsen af WikiLeaks-grundlægger Julian Assange har Ecuador været udsat for 40 millioner cyberangreb mod offentlige institutioner.

Det hævder Ecuador natten til tirsdag dansk tid.

Cyberangrebene begyndte torsdag i sidste uge, fortæller landets viceminister for information og kommunikation, Patricio Real.

Samme dag meddelte Ecuador, at man ikke længere ville give Julian Assange politisk asyl i Ecuador. Kort tid efter blev han under stor tumult anholdt på landets ambassade i London.

Angrebene mod Ecuador "kom hovedsageligt fra USA, Brasilien, Holland, Tyskland, Rumænien, Frankrig, Østrig og Storbritannien", siger Patricio Real.

Den kontroversielle WikiLeaks-stifter er anklaget for indbrud i en regeringscomputer og videreformidling af hemmelige oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

Ecuadors præsident, Lenin Moreno, siger, at Assanges politiske asyl blev ophævet, fordi han havde forsøgt at oprette et "spionagecenter" på ambassaden i London.

/ritzau/AFP