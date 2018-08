Ved midnat skærper Peru grænsekontrollen. Venezuelanere, som ikke når dertil i tide, vil strande i Ecuador.

Quito. Ecuador har fredag åbnet en humanitær korridor, således at titusindvis af venezuelanske flygtninge kan passere gennem landet til Peru, før den peruanske regering skærper sin grænsekontrol.

Ecuadors indenrigsminister fortæller fredag eftermiddag lokal tid, at der for øjeblikket er 35 busser med migranter på vej langs korridoren til Peru.

- Vi vil fortsætte, så længe vi kan, siger Mauro Toscanini, hvis land titusindvis af venezuelanere strømmer igennem på vej mod en bedre tilværelse.

Mange venezuelanere forsøger at nå at krydse grænsen inden midnat til lørdag, hvor nye restriktioner træder i kraft. Blandt andet vil der blive stillet krav om at fremvise pas. Indtil midnat er et identitetskort nok.

Kun omkring halvdelen af de venezuelanere, der fredag er på vej gennem Ecuador, har et pas.

De, som ikke når frem i tide, vil strande i Ecuador, som i forvejen har taget imod en halv million flygtninge fra Venezuela i år.

Både Ecuador og Colombia er fyldt til bristepunktet med migranter fra det kriseramte land.

Ifølge FN er flere end 2,3 millioner af Venezuelas i alt 30,6 millioner indbyggere flygtet fra landet, siden krisen begyndte i 2014. Det svarer til 7,5 procent af befolkningen.

Antallet af flygtninge er accelereret de seneste dage og har fået FN til at udsende en advarsel:

- Det er afgørende, at der bliver taget foranstaltninger, så de, der har brug for international beskyttelse, kommer i sikkerhed og får mulighed for at søge asyl, sagde FN's højkommissær for flygtninge, Filippo Grandi, torsdag.

Ifølge tal fra FN ankommer 4000 migranter dagligt til Ecuador, Peru, Colombia og Brasilien fra Venezuela.

Mange steder bliver de dog afvist med vold af lokale indbyggere, som frygter stigende kriminalitet.

Ecuador har indkaldt til et regionalt møde i Quito den 17. september for at drøfte krisen.

Venezuela var engang et af de mest velstående lande i Latinamerika, men et drastisk fald i oliepriserne ledsaget af korruption og dårlig ledelse har efterladt landet i økonomisk og politisk krise.

/ritzau/AFP