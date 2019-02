Ifølge DRCongos sundhedsminister har et vaccinationsprogram dog forhindret yderligere spredning af epidemien.

Flere end 500 mennesker har mistet livet i forbindelse med det seneste udbrud af ebola i DRCongo.

Det oplyser landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne understreger dog, at et vaccinationsprogram formentlig har reddet adskillige menneskers liv.

- I alt har der været 502 dødsfald, og 271 mennesker er blevet kureret, fremgår det af en pressemeddelelse fra ministeriet.

Sundhedsminister Oly Ilunga oplyser, at 76.425 mennesker i den østlige del af landet er blevet vaccineret. Det har ifølge ministeren forhindret "tusindvis" af dødsfald.

- Jeg er overbevist om, at vi har forhindret spredningen af en epidemi i de store byer i regionen, siger han.

- Holdet har også formået at forhindre spredningen af epidemien til nabolandene, tilføjer han.

Udbruddet begyndte i august sidste år i den nordlige del af Kivu-regionen, der grænser op til Uganda og Rwanda.

Den spanske gren af nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser skrev lørdag på Twitter, at der er sket en stigning i antallet af smittede siden 15. januar.

I lande som Rwanda, Uganda og Sydsudan, der ligger nord for de ramte områder, er myndighederne på vagt over for en eventuel spredning, tilføjer organisationen.

/ritzau/