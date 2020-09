»Situationen er værre end deres værste frygt«.

Så ildevarslende lyder det fra en tillidsrepræsentant for easyJets piloter.

Coronakrisen har - ligesom den har været for mange andre luftfartsselskaber - været særdeles hård mod easyJet.

Det fremgår i en lydoptagelse, som The Guardian har fået fat i.

I optagelsen understreger Martin Entwisle, der er tillidsmand for piloterne i easyJet, at horisonten er fyldt med kulsorte skyer.

»Hvis easyJet ikke får en god sommer og laver penge næste sommer, tror jeg ikke, at nogen af os har et job på det her tidspunkt næste år,« siger Entwisle på optagelsen til piloterne i lavprisselskabet.

Martin Entwisle udtalelser om fremtiden kommer, efter at han har haft et møde med virksomhedens finansdirektør, andre tillidsfolk samt repræsentanter fra ledelsen.

Under mødet skulle finansdirektør Andrew Findlay angiveligt have sagt, at flyselskabet »hænger i en tynd tråd«.

I en kommentar til The Guardian afviser easyJet, at optagelsen skulle afspejle, hvad virksomheden eller Andrew Findlay sagde:

»Vi har været åbne omkring, at pandemien har ramt hele branchen, men easyJet har samtidig haft en fornuftig tilgang til kapacitet, ligesom de rette handlinger for kontantbevaring er taget. Flyselskabet er fortsat opmærksomme på alle likviditetsmuligheder, men ingen beslutninger er endnu truffet,« lyder det i en officiel udtalelse fra flyselskabet.