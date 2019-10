Mange briter har haft succes med at udskifte tobak med e-cigaretter, som dog heller ikke er uden risiko.

E-cigaretter kan i løbet af et år have hjulpet mindst 50.000 mennesker med at stoppe med at ryge tobaksprodukter i Storbritannien.

Sådan lyder et estimat i et studie offentliggjort i tidsskriftet Addiction.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet CNN.

Studiet fandt, at succesraten for rygestop steg, samtidig med at brugen af e-cigaretter i Storbritannien steg i 2011.

Udviklingen begyndte at aftage i 2015, samtidig med at stigningen i brugen af e-cigaretter blev mindre markant.

Forskerne bag anslår, at e-cigaretter i 2017 kan have hjulpet mellem 50.700 og 69.930 mennesker med at stoppe med at ryge tobaksprodukter.

- Resultaterne bør være betryggende. De (e-cigaretter, red.) hjælper rent faktisk mennesker med at stoppe med at ryge, siger medforfatter til studiet Jamie Brown, der er tilknyttet University College London, til CNN.

Han gør dog opmærksom på, at studiet muligvis ikke kan gentages i andre lande.

Det skyldes, at der i Storbritannien er en kombination af relativt store indskrænkninger i forhold tobaksrygning og en høj motivation til at stoppe blandt rygere. Derudover er der en ret liberal lovgivning omkring brugen af e-cigaretter.

Et fransk studie viste ifølge CNN sidste år lignende resultater.

Men det pegede samtidig på, at brugen af e-cigaretter øger risikoen for tilbagefald blandt nogle rygere.

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler ikke brugen af e-cigaretter.

- Der er betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, særligt på langt sigt, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Men i Storbritannien fremhæver offentlige myndigheder e-cigaretter som en måde at hjælpe et rygestop på vej.

I USA er myndighederne - ligesom de danske - tilbageholdende. Der har i USA været stort fokus på de potentielle skadevirkninger af e-cigaretter.

Det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) meddelte fredag, at i alt 1479 tilfælde af lungerelaterede sygdomme landet over mistænkes for at være forårsaget af e-cigaretter.

Det lyder desuden, at mange af tilfældene har involveret e-cigaretter indeholdende THC. Det er et af de euforiserende stoffer i cannabis.

Men CDC påpeger også, at nogle kun har brugt produkter med nikotin, og at man undersøger flere årsager til de lungerelaterede sygdomme.

/ritzau/