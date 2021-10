I takt med at e-cigaretters popularitet er steget støt gennem de senere år, er et spørgsmål blevet ved med at trænge sig på.

Gavner e-cigaretter mere end de skader?

Tidligere på ugen kom USA et skridt nærmere en konklusion, da den amerikanske sundhedsstyrelse FDA tog en beslutning om at godkende e-cigaretter som rygestopmiddel.

Men eksperter er langt fra enige om, at det er en god ide, at de amerikanske sundhedsmyndigheder nu blåstempler de omdiskuterede e-cigaretter, skriver healthline.com.

Er det en god ide at blåstemple e-cigaretter som rygestopmiddel?

»Uanset hvordan du indtager det, så har nikotin mange negative effekter på hjerte-kar-systemet,« siger Dr. Sanjivan Singh Kohli, der er hjertelæge ved Providence Mission Hospital i Californien.

Han gør opmærksom på, at mange e-cigaret-rygere får lungeproblemer.

Også foreningen for lungepatienter i USA har kaldt godkendelsen ekstremt skuffende.

Udover at e-cigaretterne i sig selv kan have negative konsekvenser, er bekymringen blandt eksperter også, at unge, der starter med at ryge e-cigaretter, senere vil skifte til rigtige cigaretter.

FDA begrunder godkendelsen med, at rygere der skifter til e-cigaretter har så mange helbredsmæssige fordele at stoppe med at ryge, at det opvejer de ulemper, der kan være ved at ryge e-cigaretter.

Samtidig er den damp e-cigaret-rygere udånder også mindre skadelig end røg fra cigaretter, pointerer FDA.

I Danmark har e-cigaretternes popularitet været stigende gennem de senere år og ifølge Sundhedsstyrelsen ryger omkring fem procent af den voksne danske befolkning e-cigaretter.

Hver fjerde barn i alderen 11 til 15 år har prøvet e-cigaretter.