Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom Ruslands invasion ikke er gået så smertefrit, som Vladimir Putin kunne have håbet, har han langt fra givet op.

Faktisk er han villig til at mobilisere yderligere en halv million soldater i sine bestræbelser på at vinde krigen.

Sådan lyder efterretninger fra Ukraine, skriver The Guardian.

Det kommer oveni de 300.000 mænd, som Rusland hvervede tilbage i oktober.

Vadim Skibitsky, som er repræsentant for ukrainske sikkerhedstjeneste, siger, at Ukraine mener mobiliseringen sker som et led i Ruslands ønske om at sætte flere angreb ind mod Ukraine henover foråret og sommeren i de østlige og sydlige del af Ukraine.

Tidligere har Ukraine også været ude at sige, at de forventer Rusland snart vil forsøge at invadere Kyiv igen, som de tidligere, uden succes, har forsøgt.

Det kan du læse mere om her.

Rusland har flere gange sagt, at de ikke er i gang med at mobilisere flere tropper, og Vladimir Putin har endda kaldt det formålsløst.

Rusland lige nu erklæret våbenhvile frem til lørdag midnat, som sker i forbindelse med den ortodokse jul. En våbenhvile, som Ukraine dog ikke har anerkendt, da der fortsat er russiske tropper i landet.