At klimaet har det skidt, er ingen overraskelse.

Men at det står så skidt til, vil for de fleste nok være skræmmende.

En international sammenslutning af videnskabsmænd, den såkaldte 'Earth Commission' har netop offentliggjort et nyt studie i tidsskriftet Nature.

Og det er dyster læsning.

Konklusionen er, at et sikkert liv for alle mennesker på jorden næppe længere er muligt.

Ifølge forskerne er syv ud af otte klimapunkter nemlig allerede nu overskredet.

Forskerne har kigget på punkter som global opvarmning, økosystemets tilstand og funktionalitet, tilgængelighed af overflade- og grundvand samt forurening af luft og miljø med stoffer som kvælstof, og fosfor.

Johan Rockström, der er direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research, har stået i spidsen for forskningen.

Han advarer mod, at der ingen vej er tilbage, når først de enkelte punkter overskrides.

»Når Grønland smelter, ved ingen, hvordan vi kan fryse øen ned igen,« siger han.

Studiet slår fast, at det især er fattigste lande, der vil blive ramt hårdt.

De vil komme til at lide under manglen på vand, mad og boliger.

Der skal handles her og nu, hvis vi skal kunne nå at redde noget, konkluderer studiet.

De mere end 40 videnskabsmænd bag rapporten peger for eksempel på, at det bliver nødvendigt at efterlade 50 til 60 procent af jordens landareal i sin naturlige tilstand. I øjeblikket er tallet på 45 til 50 procent.

Og kravet om, at 20 til 25 procent af hver kvadratkilometer skal være dækket af stort set naturlig vegetation, er kun opfyldt på en tredjedel af det jordareal, der er påvirket af mennesker.

»Vi oplever en eksistentiel trussel mod en stabil planet, mod økosystemer og deres vitale bidrag til mennesker, hvilket bringer nuværende og fremtidige generationers eksistensgrundlag i fare,« hedder det blandt andet i studiet.