Damien Bendall dræbte sin gravide kæreste og tre børn i september sidste år i den engelske by Killamarsh.

Nu har politiet frigivet en bodycam-video af anholdelsen af manden, som erkender mordene med det samme.

Det skriver flere medier, blandt andet Sky News.

I optagelserne ser man først politiet spørge Bendall ind til, hvorfor han blødte.

Her fortalte han politiet, at han havde dolket sig selv med en brødkniv i brystet og maven.

Da han blev spurgt ind til, om han vidste, hvad der skulle ske nu, svarede han prompte:

»Jeg kommer i fængsel igen.«

Da betjenten spurgtre ham hvorfor, svarede han roligt:

»Fordi jeg har myrdet fire personer.«

Efterfølgende blev han lagt i håndjern af politiet.

Da politiet ransagede hans bolig, fandt de ligene af Bendalls gravide kæreste, Terri Harris, hendes to børn og en af børnenes veninder, Connie Gent.

Onsdag erklærede Bendall sig skyldig i at have myrdet de fire mennesker samt voldtaget den 11-årige pige, datter af kæresten.

Mordene blev i retten beskrevet som brutale og voldsomme. Udført mod en forsvarsløs kvinde og tre børn.

Bendall havde først voldtaget og dræbt sin kærestes 11-årige datter, hvorefter han dræbte sin kæreste, kærestens søn og Connie Gent.

Mordene blev begået med en hammer.

»Deres kranier var totalsmadret. Det står klart, at ingen af ofrene havde en chance,« fortalte anklager Louis Mably og tilføjer:

»Det modbydelige ved sagen er, at den tiltalte voldtog den 11-årige pige.«

Bendall voldtog den 11-årige pige, imens hun var ved af dø af slagene.

Senere fortalte han, at han var stærkt påvirket af kokain under mordene og led af et blackout.

Alligevel kunne han dog huske situationen, da han var i politiets varetægt.

»Jeg brugte en hammer. Jeg vil vædde med, at du ikke normalt oplever fire mord i Killamarsh, gør du vel? Faktisk var det fem mord, for min kvinde var gravid,« fortalte han politiet.

Damien Bendall blev idømt fængsel på livstid.