Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er kommet med en advarsel.

En advarsel til Vesten om, hvad der vil ske, hvis der bliver leveret langtrækkende missiler til Ukraine.

Det skriver Reuters, der citerer det russiske nyhedsbureau Tass for oplysningen.

I et uddrag fra et interview med den statslige tv-kanal Rossiya-1 siger den russiske præsident, at følgende vil ske, hvis sådanne våben bliver leveret:

Arkivfoto fra den videotale, som Vladimir Putin holdt den 24. februar, hvor krigen i Ukraine blev en realitet. Foto: REUTERS TV Vis mere Arkivfoto fra den videotale, som Vladimir Putin holdt den 24. februar, hvor krigen i Ukraine blev en realitet. Foto: REUTERS TV

»Så vil vi angribe de mål, vi endnu ikke har ramt.«

Vladimir Putin sætter dog ikke umiddelbart navn på de steder, man – angiveligt – har tænkt sig at angribe i Ukraine, hvis det skulle ske.

Advarslen kommer i kølvandet på, at USA har meddelt, at man vil levere et avanceret missilsystem af typen Himars til Ukraine.

Det kan ramme mål inden for en afstand på omkring 80 kilometer.

Ukraine har dog også efterspurgt multimissil-affyringsmissiler, der kan ramme mål endnu længere væk.

Selvom den russiske præsident kommer med en advarsel mod at sende den type våben til Ukraine, mener han samtidig ikke, at våbenleverancerne vil komme til at ændre noget fundamentalt på situationen:

»Vi forstår, at denne forsyning (af avancerede missilsystemer, red.) fra USA og nogle andre lande er beregnet til at kompensere for tabene af militært udstyr,« siger han ifølge Reuters i interviewet og tilføjer:

»Det er ikke noget nyt. Det ændrer ikke noget i det væsentlige.«