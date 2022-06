Lyt til artiklen

Fra russisk side sætter man nu ord på det dystre scenario, der er ved at tegne sig i Ukraine.

»Ja, det bliver en langvarig krise, siger Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov.

Det gør han i et interview med den amerikanske tv-station NBC, der har været i Moskva for at tale med ham.

Med udtalelsen ser det ud til, at man også i Rusland er ved at indstille sig på, at krigshandlingerne i Ukraine ikke bliver overstået lige foreløbig. Og dermed heller ikke de udstrakte følgevirkninger i forhold til stigende inflation – stigende priser madvarer og energi.

Det var tanker, som hen over weekenden også blev luftet fra flere andre fremtrædende personer. Som NATO-chef Jens Stoltenberg her udtrykte det:

»Vi må forberede os på, at det kan tage år. Vi må ikke holde op med at støtte Ukraine. Heller ikke selvom prisen er høj, ikke bare på grund af militær støtte, men også på grund af stigende energi- og fødevarepriser,« lød det.

Lignende udmelding kom fra den britiske premierminister Boris Johnson.

I interviewet med NBC understreger Dmitrij Peskov også, hvad en håndgribelig konsekvens af den øjeblikkelige situation bliver, hvor Ukraine modtager våben og militært udstyr fra vestlige lande i stort omfang.

»Vi vil aldrig stole på Vesten igen,« siger den russiske talsmand.