Hvis vi stoppede al CO2-udledning i morgen, vil vi stadig ikke kunne standse temperaturstigningen i Arktis.

Sådan lyder den dystre konklusion i en ny rapport udarbejdet af FN og det norske Grid-Arendal center.

Ifølge beregningerne i rapporten vil temperaturen i Arktis i 2050 være mellem tre og fem grader højere, end det i gennemsnit har været i perioden mellem 1986 og 2015.

Og det er selvom alle lande reducerer deres CO2-udledning, som den juridisk bindende Paris-aftale lægger op til.

Og når vi kommer til 2080, vil temperaturen være mellem fem og ni grader højere, mener eksperterne at kunne fastslå.

De oplyser desuden, at det allerede nu er for sent at stoppe temperaturstigningerne, selv hvis alle lande stoppede al Co2-udledning i morgen.

Ifølge dem skyldes det de tidligere tiders CO2-udledning, der har sat gang i en proces, der ikke kan stoppes.



Den danske klimaekspert, Jens Olaf Pepke Pedersen, stiller sig dog uforstående over for påstanden om, at temperaturstigningen ville fortsætte med at stige, hvis CO2-udledningen stoppede.

»Jeg mener, at den påstand er helt udokumenteret. FN henviser til en rapport, der kommer engang imellem, og der er ikke noget i den underliggende rapport, der siger noget om, hvad der ville ske, hvis man pludselig standsede CO2-udledningen,« siger seniorforskeren fra DTU til B.T og fortsætter:

»Der findes modelberegninger, som viser, at vintertemperaturen i Arktis kan stige med 4–5 grader sidst i dette århundrede, hvis CO2-udledningen fortsætter som nu, men at det også ville ske, hvis vi stoppede det her og nu, kan jeg ikke se nogle argumenter for. Og heller ikke, hvis man opfylder Paris-aftalen.«

Stort set samtlige af verdens lande skrev i december 2015 under på Paris-aftalen.

Her blev det et fælles mål at begrænse den globale opvarmning til to grader celsius og så tæt på halvanden grader som muligt.

Paris-aftalen træder formelt i kraft i 2020.