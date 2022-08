Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ser ikke godt ud for fremtiden.

Grundlæggeren af ​​det kinesiske teknologiselskab Huawei, Ren Zhengfei, er ikke nådig i sin vurdering af fremtiden.

I et lækket internt notat, som The Guardian har fået adgang til, skriver han, at han tror, ​​at alle vil mærke en lang nedgangsperiode fra nu af.

»Det næste årti bliver en meget smertefuld historisk periode, da den globale økonomi fortsætter med at falde,« skriver han i notatet ifølge avisen.

Han peger på, at konsekvenserne af pandemien, krigen i Ukraine og det faktum, at USA har, hvad han kalder 'en blokade' af nogle kinesiske virksomheder, vil få store konsekvenser for både den kinesiske økonomi og verdensøkonomien.

Zhengfei siger, at man i Huawei i hvert fald ikke skal have optimistiske forventninger for fremtiden.

Frem til 2023 eller endda 2025 skal vi fokusere på overlevelse, skriver han yderligere i notatet.

Kina står i forvejen over for en decideret katastrofe med for meget tørke.

Yangtze – landets største flod – er så udtørret, at man allerede har mærket konsekvenserne. Skibsfarten er påvirket, ligesom der er kaos hos vandkraftværker, der mangler strøm på grund af svigtende tilførsel af vand.