I værste tilfælde kan det betyde et fem til ti grader koldere Danmark og et farvel til bøgen, der springer ud.

Forskerne Peter Ditlevsen og Susanne Ditlevsen forudser nemlig i det anerkendte tidsskrift Nature Communications, at vigtige havstrømme kan kollapse langt tidligere – altså allerede i midten af dette århundrede.

Med 95 procent sikkerhed påpeger Peter Ditlevsen, at deres beregninger viser, at kollapset af havstrømmen AMOC vil ske mellem 2025 og 2095. Mest sandsynligt om 34 år, altså i 2057.

Og de dugfriske klimaberegninger fra det danske søskendepar har allerede vakt opsigt i Danmark og ikke mindst i udlandet.

Blandt andet har udenlandske medier i USA, England og Spanien lavet artikler omkring den yderst dystre rapport.

Amerikanske CNN har bedt en af verdens førende oceanografer Stefan Rahmstorf om at kommentere klimaberegningen.

I artiklen, 'Et afgørende system af havstrømme er på vej mod et sammenbrud, der ville påvirke enhver person på planeten', forklarer tyske Rahmstorf, at den nye forskning hjælper med at styrke tidligere forskning.

»Der er stadig stor usikkerhed om, hvor vendepunktet for AMOC er. Men det nye studie føjer til beviserne for, at det er meget tættere på, end vi troede for bare et par år siden,« siger han til CNN.

Britiske Financial Times har talt med en af verdens førende eksperter i tipping points, Tim Lenton.

Han erklærer sig enig med danskernes udmelding i artiklen: 'Global opvarmning truer med sammenbrud af atlantiske strømme i dette århundrede.'

»Når først vi er forbi det tipping point, vil sammenbruddet af havstrømmen være uigenkaldelig.«

Spanske El Pais har talt med Alexander Robinson, ekspert i havstrømme ved Complutense University of Madrid i artiklen: 'Den vigtigste havstrøm, der regulerer klimaet, viser tegn på kollaps', som dog er lidt mere usikker på de dugfriske beregninger.

»I det omfang, temperaturanormalen i Nordatlanten kan betragtes som en god indikator for AMOC, så viser dette arbejde overbevisende, at en betydelig ændring i dens tilstand sandsynligvis skyldes global opvarmning i dette århundrede,« siger han til El Pais.

Nyheden er også rullet ud i Danmark, og her er en ekspert også uenig i Ditlevsens rapport.

Spørger man klimaforsker med speciale i havstrømme ved Nationalt Center for Klimaforskning under DMI, Steffen Malskær Olsen, så er rapporten bygget op på store begrænsninger, skriver TV 2.

»Det er en meget provokerende konklusion baseret på et datagrundlag, som har store begrænsninger. Det er min umiddelbare vurdering,« siger han til TV 2.

»Men derfor skal vi stadig være yderst på vagt, for det er muligvis et system, der kan tippe. Og derfor skal vi fortsætte med at måle og forstå den risiko. Og udvikle indikatorer og statiske metoder, som det er gjort her. Det er ekstremt vigtigt,« siger han yderligere ifølge Ritzau.