Det bliver et dyrt kørekort.

En englænder dumpede teoriprøven 59 gange. Det kostede personen over 12.000 kroner, og så skal vedkommende først i gang med de egentlige køretimer.

Det skriver Sky News.

Personen, hvis identitet ikke er kommet frem, kommer fra Redditch i Worcestershire.

De engelske elever skal til teoriprøven blandt andet svare korrekt på 43 ud af 50 spørgsmål.

Data fra Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) viser, at flere og flere dumper prøven.

I 2007/08 bestod 65 procent teoriprøven i førte forsøg, mens det tal i 2022/23 er nede på 44 procent.

Af tallene fremgår det også, at en person i Hull skulle bruge 59 forsøg på at bestå. I Guildford måtte en elev bruge 58 forsøg, mens det i Tunbridge Wells tog 54 forsøg, før en person bestod.

Camilla Benitz er direktør i organisationen AA Driving School. Til Sky News siger hun:

»Der er ingen tvivl om, at det er en svær prøve, og det er imponerende, hvordan eleverne kæmper for at bestå den. Det er nemt at undervurdere teoriprøven og tro, at den kan du bestå uden at gøre en indsats, men det er langt fra tilfældet.«

Nu skal personen, der dumpede teoriprøven 59 gange så bestå den praktiske del. Hvis vedkommende ikke består den indenfor to år, kræver det en ny teoriprøve.