De seneste års voksende modvilje mod at vaccinere egne børn har nu spredt sig til hunde.

Det skriver The Telegraph.

Tendensen er startet i USA, og har spredt sig til England, hvor udviklingen vækker stor bekymring hos Den britiske dyrlægeforening (BVA), som tilskynder landets kæledyrejere til fortsat at vaccinere deres firbenede venner.

»Vi er opmærksomme på en stigning i anti-vaccine-kæledyrsejere i USA, som er bekymrede over, at vaccinationer kan føre til, at deres hunde udvikler autisme-lignende opførsel«, siger BVA til The Telegraph.

»Men der er på nuværende tidspunkt intet videnskabeligt bevis på autisme hos hunde eller en sammenhæng mellem vaccination og autisme«, lyder det fra dyrlægeforeningen.

Uden vaccine risikerer hunde at blive smittet med smertefulde og potentielt livsfarlige sygdomme som hundesyge og parvovirus.

Anti-vaccinations-bevægelsen i USA er vokset støt siden en undersøgelse fra 1998 viste, at der var en sammenhæng mellem mæslingevaccine og autisme hos børn. Men undersøgelsen er blevet kritiseret bredt, fordi kun 12 børn deltog i undersøgelsen, og fordi forskningslederen Andrew Wakefield viste sig at være sponseret af advokater, der ønskede at fremstille vaccine som skadeligt for børn.

Modellen og skuespilleren Jenny McCarthy har i en årrække været et af anti-vaccine-bevægelsens mest markante talspersoner. Her ses hun i 2009 med sin daværende kæreste, Hollywood-stjernen Jim Carrey. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: LOIC VENANCE Modellen og skuespilleren Jenny McCarthy har i en årrække været et af anti-vaccine-bevægelsens mest markante talspersoner. Her ses hun i 2009 med sin daværende kæreste, Hollywood-stjernen Jim Carrey. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: LOIC VENANCE

I 2010 blev undersøgelsens konklusioner officielt trukket tilbage, da den beviseligt var forfalsket. Samtidig mistede Wakefield sin licens. Men anti-vaccine-bevægelsen fortsætter uanfægtet mistilliden til vaccine, som nu altså har spredt sig til kæledyrsejere.

I England manglede hver fjerde hund og hver tredje kat vaccination i 2017, og dyrlægeforeningen advarer de engelske kæledyrsejere om, at de kan blive dømt for vanrøgt, hvis de ikke vaccinerer deres hunde og katte.

»Det er vigtigt at huske, at ifølge dyrevelfærdslovgivningen skal kæledyrsejere beskytte deres dyr mod smerte, skade, lidelse og sygdom. Vi kender ikke til nogen bedre eller mere videnskabelig bevist måde at beskytte mod sygdom på, end vaccination«, siger BVA til The Telegraph.