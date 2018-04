Dagen efter at Rusland spurgte til Sergej Skripals kæledyr, oplyser britiske myndigheder, at dyrene er døde.

London. En kat og to marsvin, der tilhørte den russiske eks-spion Sergej Skripal, som blev forgiftet i Storbritannien, er døde.

Det bekræfter britiske myndigheder, efter at Rusland har spurgt ind til Skripals kæledyr.

Næsten en måned efter at Sergej Skripal og hans datter Julia blev angrebet med nervegift i den sydengelske by Salisbury, blev kæledyrenes skæbne offentliggjort torsdag aften.

- Da en dyrlæge var i stand til at få adgang til hjemmet, var to marsvin desværre døde, siger en talsmand for de britiske miljø- og fødevaremyndigheder.

- En kat blev også fundet i meget ringe forfatning. En dyrlæge besluttede at aflive dyret for at lindre dets smerter. Denne beslutning blev truffet for dyrets eget bedste, tilføjer talsmanden.

Britisk politis antiterrorkorps har tidligere oplyst, at Skripal første gang kom i kontakt med nervegiften ved sit hus. Den højeste koncentration af gift blev fundet på hans hoveddør.

Storbritannien beskylder Rusland for at stå bag angrebet 4. marts. En beskyldning som russerne afviser.

Meldingen om de døde kæledyr kommer, dagen efter at Rusland krævede svar på, hvordan kæledyrene havde det.

Talsmand for det russiske udenrigsministerium Maria Sakharova spurgte således onsdag, hvor dyrene er, og hvilken tilstand de er i.

- Hvorfor har briterne ikke nævnt dette faktum (om kæledyrenes tilstand)? Vi taler om levende organismer, og hvis der er brugt giftige stoffer, så må disse dyr have lidt, sagde hun onsdag.

/ritzau/AFP