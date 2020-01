De fleste vil mene, at grise ikke kan flyve. Den påstand valgte en kinesisk forlystelsespark for nyligt at udfordre, da de ville lave lidt reklame for parken - og det har fået hele verden op af stolen.

'Det er grotesk, at den slags kan finde sted. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad dyret har måttet gå igennem,' skriver World Animal Protections danske direktør, Gitte Buchhave, i en mail til B.T.

Forlystelsesparken, Meixin Red Wine Town, havde valgt skubbe grisen ud fra deres nye 68 meter høje bungeejump-tårn, mens den var fastgjort en lang grøn elastik. Både grisens forben og bagben var bundet sammen.

'Grise er sansende væsner. De føler både stress, smerte og ubehag og angst. Grisen her kunne ikke engang bevæge sig bagefter. Det har uden tvivl været en stærkt traumatiserende oplevelse,' lyder det videre fra Gitte Buchhave.

I videoen øverst i artiklen kan du se den reklamefilm, som forlystelsesparken sendte ud

'Det er en syg form for ’underholdning’. Ligegyldigt om dyret skulle slagtes eller ej, så er det stadig et levende og sansende væsen, der fortjener at blive behandlet med respekt,' lyder det fra direktøren.

På sociale medier i især Kina har flere også udtrykt stor afsky ved reklamestuntet. Flere skriver, at det er misbrug og vulgært.

Den kinesiske forlystelsespark, der ligger i byen Chongqing, har efter videoen i en udtalelse sagt undskyld.

»Vi accepterer på det dybeste den kritik, vi har fået af brugere på internettet, og undskylder over for offentligheden,« lyder det fra en talsperson.

I Kina er reglerne sådan, at man ikke kan straffes for at mishandle dyr.

Derfor håber flere dyrevelfærdsorganisationer nu, at episoden kan ændre på dette.

»Den kinesiske befolknings vrede reaktion bør få de kinesiske beslutningstagere til at vågne op og implementere dyrbeskyttelseslove straks,« lyder det fra PETA's vicepræsident for internationale anliggender, Jason Baker.