Den burmesiske pytonslange angriber aben og vikler sig om det sagesløse dyr for at kvæle den.

I sidste øjeblik kommer en mand mirakuløst forbi og redder aben.

Videoer af vilde dyr, der bliver angrebet af andre dyr, hitter på YouTube.

Fælles for dem er, at dyrene bliver reddet af tilfældige forbipasserende lige før, det går galt.

Foto: World Animal Protection Vis mere Foto: World Animal Protection

Eller, det er i hvert fald det indtryk, man får, når man ser videoerne.

Dyrenes skrig og angst er rigtige nok, men det, der ligner en redningsaktion er i virkeligheden iscenesatte episoder, hvis eneste formål er at lave en video, der går viralt på de sociale medier.

Nu advarer dyreværnsorganisationen World Animal Protection om, at de vilde dyr bliver mishandlet i videoerne.

Der er simpelthen tale om ukendte gerningsmænd, der høster millioner af likes på de falske redningsaktioner.

Foto: World Animal Protection Vis mere Foto: World Animal Protection

Organisationen understreger, at både offerdyret og det dyr, der angriber, bliver mishandlet.

»Der er tale om levende sansende væsener – ikke rekvisitter. Det er ganske enkelt grotesk, at man udsætter dyr for lidelser, blot for at lave en ‘underholdende’ video, som kan få mange visninger og likes,« siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark, i en pressemeddelelse.

»Flere af optagelserne er sandsynligvis taget om flere gange for at få det perfekte skud i kassen. Og der er næppe tvivl om, at det indimellem går galt til fare for både byttedyret og rovdyret. Hvem ved, hvor mange døde dyr bag kulissen vi aldrig får at se?« siger Gitte Buchhave.

Også den kendte britiske komiker, instruktør og dyreværnsaktivist Ricky Gervais er vred over den nye trend og vil have YouTube til at gøre noget for at stoppe udbredelsen.

Foto: World Animal Protection Vis mere Foto: World Animal Protection

»YouTube burde gå forrest, når det handler om at forbyde og fjerne dette modbydelige indhold fra deres platforme. Vi kan og bør beskytte dyr, men vi kan ikke gøre det, med mindre de virksomheder, der gør mishandlingen mulig, træder i karakter for at stoppe den,« siger Gervais til World Animal Protection International.

Ifølge dyreværnsorganisationens researchteam har i rapporten ‘Views That Abuse’ identificeret 180 videoer, der er publiceret mellem oktober 2018 og maj 2021 og tilsammen set mange millioner gange.

Alene 70 videoer blev uploadet i 2021, hvilket indikerer en foruroligende stigning i antallet af de ubehagelige videoer.

I marts 2021 annoncerede YouTube, at de har indført et forbud mod videoer med falske dyreredninger.

Men siden har World Animal Protection fundet mindst 47 nye videoer med falske redningsaktioner, og flere af de videoer, der lå på platformen, er stadig tilgængelige. Den nye politik har altså ikke den store effekt i praksis.