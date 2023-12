EU-Kommissionen lægger op til nye grænser for dyretransport. Men det er ikke nok, lyder kritik.

Flere EU-parlamentarikere og dyrebeskyttelsesorganisationer mener, at EU-Kommissionens dyrevelfærdsforslag ikke er ambitiøst nok.

Direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis kalder forslaget for svagt.

- Man skulle have trådt mere i karakter.

- Der er pres på fra alle mulige interessenter, der ønsker bedre dyrevelfærd, og vi har undersøgelser, der viser, at borgerne i Europa forventer, at EU tager ansvar i forhold til blandt andet transport af dyr, siger hun.

En nylig undersøgelse fra Eurobarometer om dyrevelfærd viste, at 83 procent af de adspurgte ønsker transporttiden for dyr begrænset. Eurobarometer er en meningsmåling, der stiller de samme spørgsmål i alle EU-lande.

Medlem af EU-Parlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen mener, at vi skal passe meget bedre på vores dyr under daglange transporter.

- Det burde være soleklart for enhver, der kerer sig bare lidt om dyr. EU-Kommissionens nye forslag er da lidt bedre end de 20 år gamle regler, men det er minimalt, siger hun i en skriftlig kommentar.

Kira Marie Peter-Hansen påpeger, at kommissionen har "skrottet" flere af de andre dyrevelfærdslove, man var stillet i udsigt.

Kommissionen lægger op til, at der indføres en maksimal transporttid for slagtedyr på 9 timer og 21 timer for dyr, som ikke skal slagtes.

Spæde kalve må ikke længere transporteres, før de er fem uger gamle, og de må maksimalt transporteres i otte timer, medmindre man har særligt indrettede transportvogne, hvor dyrene kan fodres undervejs.

Organisationen World Animal Protection kritiserer, at rejsetiden ikke er forkortet yderligere. Fra den nuværende lovgivning er det en reduktion fra 29 timer og 24 timer.

Transporttiden må med det nye forslag kun gentages én gang efter en pause på 24 timer.

Der bliver også nye pladskrav for dyrene. Hvert dyr vil nu skulle have mere plads under transport, og der vil med forslaget skulle laves specifikke pladskrav for hver art.

Parlamentsmedlem for Socialdemokratiet Niels Fuglsang er heller ikke imponeret, når det gælder det nye forslag.

- Det er fint, at EU-Kommissionen lægger op til at forkorte transporttiderne, men en grænse på 21 timer er simpelthen ikke godt nok.

- Jeg har længe kæmpet for en makstid på otte timer. Det vil jeg forsat gøre, og jeg ser derfor også frem til de kommende forhandlinger, lyder det fra Niels Fuglsang i en skriftlig kommentar.

Også Dyrenes Beskyttelse havde håbet på en grænse på otte timer, oplyser Britta Riis.

/ritzau/