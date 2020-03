Ironien er til at få øje på.

For mindre end en måned siden annoncerede Kina, at de ville arbejde for et forbud mod handel med vilde dyr, fordi det er selvsamme handel, der er skyld i den katastrofale coronaepidemi. Nu anbefaler de kinesiske sundhedsmyndigheder naturmedicin fra netop vilde dyr mod coronavirus.

Der er tale om pulver lavet af bjørnegalde, som resulterer i stor lidelse hos bjørne, når det fremstilles.

Bjørnegalde har været brugt som naturmedicin i Kina siden den ottende århundrede.

Bjørnegalde, der har været brugt som naturmedicin i Kina i århundreder. Foto: Nhac NGUYEN Vis mere Bjørnegalde, der har været brugt som naturmedicin i Kina i århundreder. Foto: Nhac NGUYEN

Clifford Steer, der er professor ved University of Minnesota, fortæller, at bjørnegalden virker antiinflammatorisk og kan have en dæmpende effekt på immunforsvaret, skriver National Geographic.

Der er dog ikke noget videnskabeligt belæg for, at galden skulle virke mod den nye coronavirius, og skulle den have en gavnlig effekt, bliver det aktive stof i galden også fremstillet syntetisk, så man ikke behøver udvinde det fra bjørne.

Det er nemlig ekstremt pinefuldt for de brune og sorte bjørne, når galden skal fremskaffes, fortæller direktør i World Animal Protection Danmark, Gitte Buchhave.

»Bjørnene sidder hele deres liv indespærret i små bure på bjørnegaldefabrikker. De får jævnligt tappet deres galde, ved at store kanyler bliver stukket ind i deres galdeblærer eller gennem åbne sår i maven. Det er enormt smertefuldt for bjørnene,« siger hun.

En dyrelæge fra en dyrerettighedsorganisation undersøger en bjørn, der er blevet reddet fra en bjørnegaldefarm. Foto: Nhac NGUYEN Vis mere En dyrelæge fra en dyrerettighedsorganisation undersøger en bjørn, der er blevet reddet fra en bjørnegaldefarm. Foto: Nhac NGUYEN

World Animal Protection Danmark og andre dyreorganisationer finder det stærkt problematisk, at Kina anbefaler naturmedicin med ingredienser fra vilde dyr mod den epidemi, der efter alt at dømme er opstået på grund af indtagelse og handel med vilde dyr.

»Det er både tragisk og komisk, at man anbefaler at bruge traditionel asiatisk medicin, som indeholder ingredienser fra et vildt dyr, til behandling af COVID-19, når man samtidig ved, at den nuværende pandemi stammer fra omgang med vilde dyr,« udtaler Gitte Buchhave.

Hun slår fast, at handel med vilde dyr i det hele taget er et stort problem, når det kommer til sygdomme.

»Undersøgelser viser, at 70 procent af de infektionssygdomme, mennesker døjer med stammer direkte fra vilde dyr. Det er derfor dybt bekymrende, at det fortsat er tilladt at bruge ingredienser fra vilde dyr i traditionel asiatisk medicin.«