Et dyreinternat i USA blev taget med fjerene nede. De havde bestemt ikke regnet med at få indleveret 800 undulater.

»Det var en julegave, som vi bestemt ikke havde regnet med,« som internatet skrev på deres Facebook-side.

Detroit Animal Welfare Group fik fuglene leveret i to omgange af sønnen til manden, som havde holdt fuglene i et enkelt rum. Det skriver BBC.

Det bliver af dyreinternatet beskrevet som 'en meget uheldig omstændighed'. At holde så mange undulater på så lidt plads er næsten dyrplageri.

Denne gule undulat var blot en enkelt af de 800 undulater, som blev indleveret over julen. Foto: Detroit Animal Welfare Group

»Mandens uansvarlighed er dybt irriterende,« lød det på gruppens Facebook-side.

Den første gruppe på 497 fugle blev afleveret den 23. december. De var pakket sammen i syv bure.

Ejerens søn vendte tilbage 2. juledag med yderligere 339 fugle.

»Vi var i chok,« skrev gruppen. »Men vi kunne ikke lade være med at modtage dem.«

De mange undulater måtte fordeles i mindre bure. Foto: Detroit Animal Welfare Group

Internatets direktør, Kelly LeBonty, fortalte Detroit Free Press, at sønnen havde sagt, at hans far oprindeligt havde tænkt sig at yngle på blot en håndfuld undulater.

Men han endte med at spendere cirka 1.200 dollar (næsten 8.000 kroner) hver eneste måned på fuglene.

»De kunne næsten ikke bevæge sig. Vi blev nødt til at få dem ud og ind i forskellige bure,« sagde hun.

Undulaterne skal bortauktioneres, efter at de er blevet tilset af en dyrlæge.

Her ses en lille undulatunge, der netop har fået noget at spise. Foto: Detroit Animal Welfare Group

De heldige ejere kan se frem til at pleje undulaterne mellem syv og 15 år. Så længe lever de nemlig.