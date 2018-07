Dykket er den hurtigste - og måske eneste - udvej for de 12 fodbolddrenge samt træner, der er fanget i en grotte i Nordthailand. Men det er også den farligste. Huledyk er langt fra for utrænede dykkere.

»Modsat dyk på åbent vand kan du ikke gå direkte til overfladen. Kommer du i problemer, er du nødt til at klare det under vandet,« siger Bram Van Den Heuvel, dykkerinstruktør hos King Fish, et af de største dykkercentre i Norden, der ofte dykker i grotter:

»Du er under tidspres, fordi flasken på et tidspunkt løber tør for ilt. Det er mørkt, og selv med lygte er sigtbarheden dårlig pga. mudder. Derudover er der risiko for at komme til at hænge fast på et smalt stykke, så du bliver stresset og går i panik.«

Fakta Mulige udveje Kan de dykke ud? I teorien kan man godt dykke ud af grotten, men det er et meget krævende og risikofuldt dyk – især for utrænede og i dette tilfælde også svækkede drenge. Tham Luang grotten er 10 km lang og dermed en af Thailands længste og samtidig mest svært fremkommelige på grund af meget kringlede og til tider smalle passager. Turen ud af grotten tager en trænet Navy SEAL dykker omkring seks timer og går gennem meget smalle og mudrede passager. Ifølge myndighederne vil man dog forsøge at træne drengene til dykket, når de fysisk er i stand til det. Kan de graves ud? Eksperter har de seneste dage undersøgt bjerget for andre mulige åbninger ned til grotten. Et par steder er der mulighed for, at man kan bore sig vej ned til grottesystemet. Men det tyder ikke på, at disse lodrette kanaler er forbundet til lige præcis det ’rum’, hvor drengene er fanget. Hvis det lykkes at finde en kanal, kræver det igen, at drengene fysisk er i en tilstand, hvor de er i stand til at kravle op – eller på anden vis hjulpet op. Kan de gå ud? Det vil være den sikreste løsning, men lige nu er det umuligt, da udgangen er oversvømmet. I teorien kan de vente og håbe på, at vandet trækker sig tilbage. Myndighederne kæmper med at pumpe vand, men det er en ulige kamp mod massive vandmasser. Hvis regnen stopper, er det en mulighed. Men vejrudsigten melder, at der er mere regn på vej. Dermed kan det tage måneder, før vandet trækker sig tilbage. Kilde: AFP

Efter ti dage lykkedes det endelig at finde og dykke ind til de 13 personer, der pga. kraftigt regnvejr blev fanget i det oversvømmede kompleks af grotter i Khun Nam Nang Non Forest Park i det nordlige Thailand.

Men drengene, der er helt utrænede og ikke har lært at svømme, skal igennem en stejl læringskurve, hvis de selv skal dykke 1,5 kilometer gennem grottesystemet for at komme ud.

Normalt kræver det et almindeligt dykkercertifikat og mindst 100 dyk i bogen, før man overhovedet kan begynde træningen til huledykning.

»Det er det værste sted, de kan begynde træningen. Normalt vil man begynde i en svømmehal, hvor sigtbarheden er i top, vandet er varmt, og man kan bunde. Og selv her ser vi, at folk panikker. Huledykning er 10 pct. fysisk og 90 pct. mentalt,« siger dykkerinstruktøren.

12 thailandske drenge og deres fodboldtræner blev mandag fundet i live efter ni dages eftersøgning i en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand. De sidder på en mudret forhøjning dybt inde i grotten. Det vakte glæde hos deres familier, som venter uden for grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner blev mandag fundet i live efter ni dages eftersøgning i en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand. De sidder på en mudret forhøjning dybt inde i grotten. Det vakte glæde hos deres familier, som venter uden for grotten. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Anmar Mirza fra US National Cave Rescue Commission vurderer da også, at dykket er den farligste udvej:

»Hvis de ellers er i sikkerhed i grotten – også selvom vandet stiger - er den bedste mulighed formentlig at sørge for mad, drikke og medicin, så de kan overleve, til andre muligheder åbner sig,« siger han til the Guardian.

Lige nu er den mest sandsynlige redningsplan, ifølge dykkerinstruktør Peter Lajgaard, at drengene får helmasker på og bliver guidet ud af redningsfolk gennem det mudrede vand via liner.

Dermed skal drengene ikke selv lære at dykke:

»Men de skal selvfølgelig lære at håndtere det her udstyr, så de ikke panikker på vej ud og risikerer, at masken river sig løs,« siger Peter Lajgaard til Ritzau.

Fakta Dramatiske redningsaktioner med lykkelig udgang Gramat, Frankrig 1999: 22. november nåede et redningshold frem til syv mænd, som havde været fanget i et grottesystem i det sydvestlige Frankrig i ti dage. Alle mændene, der havde erfaring med at udforske og vandre i grotter, blev fanget i grotten, da voldsomme storme skabte oversvømmelser, der afskar dem fra udgangen. Et eksperthold borede flere skakter ind i klippen for at lokalisere dem, og en efter en blev redningsmandskabet firet ned i en af skakterne og fulgte derefter en underjordisk flod frem til mændene. De havde omhyggeligt rationeret deres mad og havde stadig vand og lys nok til endnu to dage, da de blev fundet. Kamtjatka-halvøen, Rusland 2005: 4. august blev syv russiske søfolk fra den russiske Stillehavsflåde fanget i en ubåd, der lå fastklemt under 190 meter vand ud for Kamtjatka-halvøen. Den særlige dybvandsubåd hørte til et stort redningsfartøj, der var i gang med en redningsøvelse, da ubåden tilsyneladende blev fanget af et eller andet på havbunden, da den skulle op igen. Mandskabet blev reddet, da en fjernstyret britisk undervandsrobot overskar de fiskenet, kabler og antenner, den sad fast i. Derefter kunne de russiske bjærgningsskibe hæve ubåden. Det britiske bjærgningsmandskab blev efterfølgende hædret af præsident Putin. Copiapo, Chile 2010: 5. august blev 33 mænd fanget i guld- og kobberminen San Jose omkring 600 meter under jorden, da minen kollapsede. 69 dage senere - den 13. oktober - blev de reddet ud - svage, men i live. Redningsmandskabet havde opgivet at finde dem i live, da boreholdet endelig ramte den sikkerhedstunnel, hvor mændene havde søgt tilflugt. Fra starten indførte sjakbajs Luis Urzua strenge rationeringer, der betød, at hver mand fik en slurk mælk og en skefuld tun hver anden dag. Unterberg, Tyskland 2014: 8. juni blev grotteforskeren Johann Westhauser kvæstet af nedfaldende klippestykker, der ramte ham i hovedet og brystet i Riesending-grotten 1000 meter under jorden. Westhauser fik blandt andet kraniebrud. En 42-årig forsker, der var med på ekspeditionen, kravlede alene ud af grotten for at hente hjælp. Det tog 12 timer at kravle op, og først efter 36 timer var de første redningsfolk fremme. Redningsholdet, der talte 202 personer, var seks dage om at transportere den 52-årige forsker op fra grotten. 70 redningsarbejdere arbejdede nede i grotten, deriblandt syv læger. Den 52-årige forsker blev hejst op i etaper, efter at der blev bygget fem bivuak-stationer forskellige steder, hvor hans båre kunne holdes i ro i den smalle grotte ved Riesending på grænsen mellem Tyskland og Østrig. Kilde: Ritzau

Det er ikke helt ufarligt at fragte en utrænet dykker på den måde.

»Når en person går i panik, kan det også blive farligt for makkeren,« siger Bram Van Den Heuvel.

Foto: PONGMANAT TASIRI Vis mere Foto: PONGMANAT TASIRI

I det hele taget er udgangspunktet langt fra optimalt.

»Sikker dykning kræver, at man er veludhvilet, har drukket nok væske og har varmen i kroppen. Derudover er det vigtigt, at man er mentalt klar til dykket, som selv i en svømmehal kan være nervepirrende første gang,« siger dykkerinstruktøren.

Men drengene er presset mentalt, vurderer Siv Kvernmo, professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Tromsø.

»At sidde i mørket er en torturmetode(...) Man skal have en stærk psyke for at klare det,« siger hun til Dagbladet.no