Et næsten 180 år gammelt dampskib er fundet på bunden af havet ud for kysten ved South Carolina, hvor et hold af dykkere er i færd med at grave alverdens skatte frem.

'SS North Carolina' sank til bunds 25. juli 1840, efter det stødte sammen med søsterskibet 'Governor Dudley'.

Knap 180 år senere har et hold af dykkere inspiceret skibsvraget og allerede fra første dag fundet værdifulde guldmønter, marmor, spisestel og spyd af messing brugt til skibets konstruktion, skriver Fox News.

Et hold af eksperter formoder desuden, at der kan være nogle uhyre sjældne mønter, som er rigtig mange penge værd, gemt nede i vraget endnu.

Det er specifikt amerikanske guldmønter fra år 1838, som altså har været i omløb, før dampskibet forliste to år efter.

'Hvis de bliver fundet, er de ekstremt værdifulde i nutidens samlermarked,' lyder det i en pressemeddelelse fra Blue Water Ventures International and Endurance Exploration Group.

Holdet af dykkere derfra skal arbejde på stedet, som er lidt over 30 kilometer ud for kysten, i oktober og november, så der er stadig tid til at finde de helt sjældne guldmønter fra 1838 frem fra havets dyb.

Da skibet sank i 1840, kom ingen til skade. Det lykkedes at bjerge besætningen ombord på søsterskibet, som dampskibet kolliderede med.