Hele verdens opmærksomhed var rettet mod Thailand i juni 2018. Her var 12 drenge og deres fodboldtræner fanget 2,7 kilometer inde i en grotte.

Men faktisk sad yderligere fire mænd fanget i samme grotte. Og fundet af dem blev afgørende for den store redningsaktion omkring fodboldholdet.

Det fortæller den finske dykker Mikko Paasi, der tog del i aktionen, til TV 2 Norge.

Mens de unge fodboldspillere og deres træner nåede at sidde i grotten i ni dage, før de blev fundet, blev gruppen på fire fundet efter 24 timer.

De 12 drenge mellem 11-16 år og deres 25-årige fodboldtræner sad fanget i Tham Luan Nang Non-grotten i det nordlige Thailand i 17 dage. Foto: REUTERS TV Vis mere De 12 drenge mellem 11-16 år og deres 25-årige fodboldtræner sad fanget i Tham Luan Nang Non-grotten i det nordlige Thailand i 17 dage. Foto: REUTERS TV

»Helt tilfældigt fandt de fire voksne mænd, som var blevet efterladt i grotten efter en tur. Ingen vidste, de var der,« fortæller Mikko Paasi.

For at komme ud skulle de fire mænd dykke 15 meter.

»Tre af de fire mænd gik totalt i panik, og det var kun 15 meter. Det blev en brat opvågning,« fortæller dykkeren, der fortsætter:

»Vi skulle jo transportere de unge drenge fra fodboldholdet over to kilometer, så mon ikke de også ville gå i panik. Vi blev nødt til at finde en løsning.«

Drengene var bedøvet mens en redningsdykekr fragtede dem ud af grotten. Foto: AFP PHOTO / ROYAL THAI NAVY / Handout Vis mere Drengene var bedøvet mens en redningsdykekr fragtede dem ud af grotten. Foto: AFP PHOTO / ROYAL THAI NAVY / Handout

Som sagt, så gjort. Der blev derfor truffet en beslutning om at bedøve drengene, inden de skulle på den risikable tur ud ad grotten.

I stedet for at lade dem svømme blev de lagt på en båre, som dykkere kunne fragte. En efter en blev fodboldholdet og træneren bragt ud af grotten.

Alle overlevede de turen, men redningsaktionen var ikke helt uden tab.

En dykker mistede livet under selve aktionen. En anden døde halvandet år senere - i december 2019 - af en blodforgiftning, han pådrog sig under redningen.