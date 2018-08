I en afsidesliggende bugt i det nordlige Grækenland lever en unik flok søheste. De er ellers hærget af forurening og overfiskning, men nu forsøger dykkeren Vasilis Mentogiannis at beskytte dem.

Han har allerede genoprettet deres levested i 2015 med reb og syntetiske planter, efter at det blev ødelagt af en oversvømmelse fra en nærliggende landby.

En dykker observerer en søhest i vandet nær Chalkidiki. Foto: Vasilis Mentogiannis / Handout via REUTERS Vis mere En dykker observerer en søhest i vandet nær Chalkidiki. Foto: Vasilis Mentogiannis / Handout via REUTERS

Han opdagede stedet på Chalkidiki-halvøen ved et tilfælde i 2007. I en dybde af 8-9 meter kan han huske at se en søhest, fulgt af endnu en, og endnu en. Det fortæller han til nyhedsbureauet Reuters.

»Vi taler om en meget lille region, og jeg tror, at hvis vi bare kan holde fiskebådene væk, er vi nået et langt stykke,« siger Mentogiannis.

»Jeg så en hel del (søheste), så jeg sagde til mig selv: 'hvad mon der foregår her'? Jeg syntes. at det var virkeligt bemærkelsesværdigt.«

Søhestene lever delvis af plankton. Foto: Vasilis Mentogiannis / Handout via REUTERS Vis mere Søhestene lever delvis af plankton. Foto: Vasilis Mentogiannis / Handout via REUTERS

Søheste findes i Grækenland, men ifølge videnskabsfolk er det svært at finde en stabil bestand. Specielt da søbunden normalt er bar, og der ikke er nok planter for søhestene at spise og gemme sig i.

Ved Chalkidiki-halvøen er der dog masser af føde. Søhestene lever af plankton og bunddyr.

En søhest er spundet omkring en dykkers finger i vandet ved Chalkidike i Grækenland. Foto: Reuters / IDYLI TSAKIRI Vis mere En søhest er spundet omkring en dykkers finger i vandet ved Chalkidike i Grækenland. Foto: Reuters / IDYLI TSAKIRI

I 2010 blev den nærliggende landsby Stratoni ramt af en oversømmelse. Vandet tog en masse efterladenskaber med sig og skubbede det ud i havet. Det ødelagde delvist søhestenes levested.

Det fik Mentogiannis til at gå i aktion. Med gode råd fra videnskabsfolk lavede han en labyrint af reb, som blev til et nyt, kunstigt sted for søhestene af leve.

En søhest ligger på bunden af havet ved Chalkidiki. Foto: Reuters / IDYLI TSAKIRI Vis mere En søhest ligger på bunden af havet ved Chalkidiki. Foto: Reuters / IDYLI TSAKIRI

Det har yderligere hjulpet til med at gøre bestanden større, siger han.