Først lørdag fik de tolv thailandske fodbolddrenge at vide, at en dykker havde mistet livet under den farlige redningsaktion for at få dem ud af den oversvømmede grotte, de havde siddet fanget i.

De tolv drenge blev sammen med deres træner reddet tirsdag i sidste uge efter at have siddet fanget i grotten i sytten dage, men først lørdag vurderede lægerne, at de var stærke nok til at få den triste besked. Det skriver BBC.

Under forberedelserne til at hente de første drenge ud mistede den frivillige dykker Saman Gunan, der tidligere havde arbejdet hos specialstyrkerne i Thai Navy Seals, sit liv. Han var i gang med at installere de mange luftflasker i grottegangene, da han pludselig løb tør for luft selv.

Saman Gunan blev 38 år.

Drengene skrev alle små beskeder på tegningen af Saman Kunan.

Da drengene lørdag fik den triste besked, som de i fem dage var blevet forskånet for, fik deres tårer frit løb. Det fortæller sekretær i det thailandske sundhedsministerium, Jedsada Chokdamrongsuk, til BBC.

»De græd alle og udtrykte deres kondolence ved at skrive beskeder på en tegning af løjtnant Saman, ligesom de holdt et minuts stilhed for ham,« siger han.

Foto: AFP PHOTO / Chiang Rai Prachanukroh Hospital AND Ministry of Health

På billeder fra det hospital, hvor de tolv drenge er indlagt sammen med deres træner, kan man se dem stå rundt tegningen af Saman Gunan, der efter sin død er blevet hyldet som en helt for at have risikeret sit liv for redde dem.

»De takkede ham også og lovede, at de ville være gode drenge,« fortæller Jedsada Chokdamrongsuk.

Den sidste af drengene - der alle er mellem 11 og 16 år - blev reddet ud i tirsdags, efter de havde siddet fanget i Tham Luang-grotten i 17 dage.

ARKIVFOTO af de thailandske drenge på hospitalet.

De er fortsat indlagt til undersøgelser på hospitalet, men de har det efter omstændighederne alle godt.

Saman Gunan var den eneste, der mistede livet under den farlige redningsaktion.