Det tyder på, at en amerikansk dykker, der forsvandt tidligere denne måned, har mødt en grusom skæbne.

Det er nemlig lykkes at finde noget af hans tøj - og i det har man fundet tegn på, at et hajangreb kan have fundet sted.

Det skriver Fox News.

Alan Delatorre på 45 år tog den 4. oktober ud for at dykke i Kailua Bay på Hawaii - men han vendte aldrig hjem til sin familie igen.

En dykkerbøje, som han havde taget med sig, er blevet fundet - og det er i nærheden af den bøje, at politiet har fundet tøjet, som man mener tilhører Alan Delatorre.

'Dykkere fra Hawaiis brandvæsen har fundet tøj og dykkerudstyr i vandet nær bøjen, som tilhører Delatorre. De skader, der er på tøjet, kan stamme fra hajer,' lyder det i en udtalelse fra politiet.

Til det lokale medie Hawaii Tribune fortæller Alan Delatorres hustru, Helen, ifølge Fox News, at hun og parrets to børn fortsat håber på, at Alan er i live og vil komme hjem til dem igen.

Den californiske avis The Sacramento Bee oplyser, at deri år indtil videre har været 13 hændelser med hajer på Hawaii. I maj mistede en amerikansk mand livet i et hajangreb ud for øen Maui.